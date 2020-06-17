關懷弱勢　台灣中油煉製事業部關懷長輩

台灣中油公司煉製事業部高雄廠廠長楊進國率員於今(17)日上午，到楠梓區右昌三山國王府為長輩祈求平安。
台灣中油公司煉製事業部高雄廠廠長楊進國，是由煉製事業部行政室公關組經理顏清瑞、高雄廠婦女會主委蔡秀美等人陪同，到右昌三山國王府為長輩祈求平安。
楊進國並為長輩戴上蓋有平安章的帽子，象徵祝福長輩「戴」上平安，一整年都健康順遂，楊進國表示，中油公司參與公益活動從不落後，對於高雄廠附近的弱勢長輩、邊緣戶家庭的關懷沒有間斷過，未來將持續以實際行動，落實企業在地關懷理念及實踐社會責任精神，積極回饋地方。
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