台中市長獎狀不雅流水號可以換嗎？教局：協助處理

市長獎獎狀能不能選號？台中市議員張耀中、黃守達爆108年學年度畢業生市長獎狀，市府提供給各校套印的獎狀紙，上面印製了流水號辨識，電子公文附件還加註「獎狀數量剛好，請務必小心套印」等警語，議員批此舉恐讓受獎學生拿到不雅諧音流水號的獎狀。張耀中說，參考去年受獎學生的數量名單，107學年度市長獎計有8,735名，他手上這張獎狀是「059XX」號，網路還有一張編號是3283號，這亦看起來中間跳過不雅諧音的機制，他要問拿到「2266」、「5438」、「5487」、「5978」、「5987」的同學，可以和市府要求換嗎？張耀中指，市長獎是中小學學生的畢業榮耀，一個求學階段只會有一次，市府卻首創獎狀用流水號來編發印製，萬一受獎當下拿到不雅諧音號碼的獎狀，對學生及觀禮的家長來說非常不禮貌。張耀中認為，市長獎獎狀由各校自行套印，套印錯誤還得教育局選定的主辦學校聯繫更換，能不能換也不曉得，弄流水號的獎狀他想起前總統馬英九和民眾握手時也帶著計數器，記錄了一天握了多少雙手，而市府現在用流水號來管理獎狀數量，讓人聯想有沽名釣譽之感。張耀中建議，有號碼的獎狀印了就印了，萬一有學生拿到不雅諧音的獎狀，教育局應要主動協助更換。市長盧秀燕表示，浮水編號好處是可以讓市府確實掌握獎狀數字，做好追蹤管理，但可能會有學生拿到不喜歡的數字，將請教育局與校方、老師、小朋友們商量，討論對於浮水編號的看法並做適當處理；至於今年已經印的獎狀就不再浪費，目前也未接獲有人向市府反映此問題。教育局長楊振昇表示，如有不喜歡浮水編號的個案，可以向教育局反映，教育局將妥善協助處理。