錯過再等195年　621「上帝的金戒指」將在嘉義市閃耀登場

▲日環食的裝置藝術，已成為打卡、拍照新熱點。(圖／嘉義市政府提供)

▲結合天文的藝術創作，富教育意涵的呈現在北香湖公園。（圖／嘉義市政府提供）

「日環食」又名「上帝的金戒指」，6月21日即將出現在北回歸線的嘉義市，錯過將再等195年。嘉義市為了要迎接這難得的天文奇景，在北香湖公園完成4大主題裝置藝術外，還請來200位以上的日環食觀察嚮導，引領國內、外遊客到「嘉」來趟難忘的天文之旅。天文奇景「日環食」，每年都會在全世界發生2次， 6月21日即將出現在北回歸線的嘉義市，如果錯過這一次，將再等195年後2215年才有機會在嘉義看到「上帝的金戒指」，非常難得，嘉義市政府為了要迎接這難得的天文奇景，以「主場在嘉義，金環閃諸羅」為題，超前部署的在北香湖公園，結合各種天文意象，展現創意巧思的完成「童趣」、「浪漫」、「食甚」及「滿天星空」等4 大主題裝置藝術，自15日完成迄今，已經成為市民及遊客們打卡、拍照的新熱點。出身於教育界的嘉義市長黃敏惠表示，為了迎接這百年難得一見的天文奇景，並非常慎重的當成最重要的教育園地，從2年多前就開始結合嘉義市天文協會一起籌備，辦理日環食巡迴講座、培訓天文解說師資及協助「天文闖關趣」教育等活動。目前除了齊備的硬體，也有最棒的志工導覽、大師講座，而且從6月20日起，北香湖公園即有無人機表演，6月21日「日環食」當天還有戰機衝場演出、「嘉義市購物節」活動開跑，遊客只要在8月31日前，憑在嘉義市消費600元發票，即可登錄抽獎，獎品包括汽車、Gogoro等多項大獎。教育處長林立生指出，隨著迎接百年難得一見日環食現象的日子越來越接近，相信大家期待的心情也越來越高漲，歡迎民眾先至北香湖公園欣賞為日環食特別設置的裝置藝術，一起等待日環食的到來。嘉義市政府請民眾把握機會，一起在北回歸線經過之地觀測日環食，一同來「嘉」欣賞上帝的金戒指，共同見證這場太陽與月亮最美的相遇！有關詳細活動資訊，民眾可到官方網站及粉絲專頁了解。