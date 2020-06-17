網搜「罷免」盧秀燕熱度最高　綠營議員：嚴重警訊

罷免台中市長連署由民間社團起跑！是市政危機？還是市長連任危機？民進黨台中市議員張耀中、黃守達今(17)日市政質詢指出，引用搜尋引擎的搜尋結果及雜誌歷年滿意度調查來看，市民對於市政滿意度越差的城市，罷免的可能就越高。張耀中說，有專家學者設計罷免指數來討論城市首長，或立法委員的罷免可能性高低，指數是從各選區的罷免門檻和藍或(綠)營得票計算，用該選區罷免門檻票數為分母，藍或(綠)營候選人在選舉中所得票數總和為分子。以今年1月總統選舉為例，民進黨籍總統蔡英文台中市得票96.7萬票，除以台中公民數225萬的四分之一，也就是56萬餘，會得到罷免指數為1.72，而藍營支持者欲罷免的台中立委陳柏惟，罷免指數也才1.48，而府罷免成功的高雄，指數高達1.9，相較之下，罷免盧秀燕極有可能發生。黃守達指出，根據Google趨勢工具顯示，台灣過去12個月「盧秀燕」市長的相關搜尋，一直與「罷免」字眼掛在一起，近期還有急遽上升的趨勢；將其與其他四都首長加上「罷免」字眼的趨勢做比較，柯文哲、盧秀燕的罷免搜尋熱度明顯高於其他首長，尤以盧秀燕的罷免搜尋熱度最高。黃守達提醒，這是一個對盧市府施政的嚴重警訊，過去已有各項民調都顯示市民對於盧市府並不滿意，現在連大數據都如此顯示。盧秀燕不應再自欺欺人，應勇敢面對問題、承認問題，並提出具體的改善措施與方向，才能將市政帶往好的方向。張耀中認為，罷免連署能不能過關他不曉得，合併十年以來歷屆市長都曾說過台中市民的素質高，要求也高，所以擔任台中市長的人，應該要對施政滿意度的評比高低當作重要參考。對此，國民黨議員羅廷瑋指出，罷盧團體自稱屬於自發性，沒有政黨資源，但他發現有9成5的聯署地點是民進黨議員、立委服務處，這也為所謂的自發性打上問號，並指出既然民進黨罷盧之心已有，盧市長防人之心不可無。羅廷瑋說，針對罷免議題，他曾做過民調，詢問「如果有人發動罷免盧秀燕，你是否會支持?」，調查結果有約91%不支持，也有許多民眾都表示沒有必要，認為不應以此作為鬥爭工具，希望市府各局處首長繃緊神經、上緊發條，為市民爭取更多福利，也希望外界不要拿單一數據抹黑。盧秀燕強調，她到目前為止經歷過八次選舉，每份民調她都尊重並參考；她也期盼不要僅看單一民調，日前台灣世界新聞傳播協會公布幸福城市大調查，台中榮獲第二，這是很大的榮譽，代表所有首長及市府同仁都非常努力，市府也會努力推動各項市政。