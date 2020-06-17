連擲7聖杯　南瑤宮「二媽五」笨港進香農曆6月18日起駕

彰化市南瑤宮管理人林世賢及進香大總理賴金鐘等人，今(17)日恭讀疏文並向媽祖擲筊請示笨港進香事宜，連續獲得7個聖杯，確定於國曆8月7日(農曆6月18日)至8月9日3天前往。
今年為彰化南瑤宮「二媽五」笨港進香，受疫情影響，原先廟方決定將整個進香行程縮短為2天，後因疫情愈來愈嚴重，而在2月底宣佈延期舉行。隨著疫情緩和，廟方日前開會決定3天2夜遶境行程，經管理人林世賢、彰化市民代表會主席陳文賓、進香大總理賴金鐘、老二媽會史惠雄大總理、興二媽會劉常吉大總理、老五媽會陳木己大總理、進香總幹事林深山等人向媽祖請示後，連續獲得7個聖杯。
彰化市長林世賢表示，遶境時間為3天2夜，國曆8月7日(農曆6月18日)起駕典禮、西螺遶境、虎尾天后宮駐駕；8日北港朝天宮會午時香、笨港天后宮進行換龍袍儀式、新港奉天宮駐駕會香；9日新港祭頭香、北斗白鶴宮祭二香、彰化市區遶境回鑾安座。
南瑤宮為台灣中部知名廟宇，香火是在清代乾隆年間自笨港天后宮攜來，清朝嘉慶年間，信徒即前往笨港天后宮進香，迄今已有200多年歷史，進香行程為「媽會」所輪辦，首輪大媽會與四媽會一組，俗稱「大媽年」或「大媽四」；次輪二媽會與五媽會一組，俗稱「二媽年」或「二媽五」；三輪三媽會與六媽會一組，俗稱「三媽年」或「三媽六」。
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