澎縣府公布新人事案　陳其育因防疫有功升任行政處長

▲新任行政處長陳其育曾任媒體記者、總統府聘用人員、諮議等職，防疫期間協力防疫工作，維持澎湖零確診，均著有貢獻。（圖／澎湖縣政府提供）

澎湖縣政府17日發布部分一級主管人事異動，因社會處長陳賜豐屆齡退休，將由車船處長陳寶緞接任社會處長，澎湖縣議會議事組主任賴淨明則接任車船處長，而臺北辦公室主任陳其育則接任行政處長，工務處副處長薛文堂調升處長。另外，參議盧春田真除民政處長，行政處長洪棟霖回任參議；外界認為，這項人事案開創性不足，縣府似乎將一些人挪動位置而已。澎湖縣政府表示，社會處長陳賜豐任職1年期間，善用社會資源照顧弱勢團體，著有績效，因另有生涯規劃而申請退休。陳寶緞擔任車船處長1年，營造溫馨友善環境，團結員工，上下一體，做到員工心安、車船平安，不僅員工推崇，各界也高度肯定。陳寶緞日後掌理社會福利、勞資關係、就業輔導、勞工安全衛生等事項，業務繁瑣，職責繁重。賴峰偉希望陳寶緞將車船處的成功經驗，移植社會處，帶領同仁讓社會服務的工作再升級。即將接任車船處長的賴淨明，曾任縣府旅遊局專員、行政室副主任、社會處副處長、民政處副處長，現任縣議會議事組主任多年，行政資歷完整，對車船業務及行政運作嫻熟。接任民政處長的盧春田代理民政處長期間，業務推動順利，防疫措施得宜，掌理民政業務游刃有餘。新任行政處長陳其育曾任媒體記者、總統府聘用人員、諮議等職，賴峰偉上任後擔任縣府發言人，明確論述縣府政策；任臺北辦公室主任期間與中央部會協調折衝；防疫期間協力防疫工作，維持澎湖零確診，均著有貢獻。工務處副處長薛文堂，歷任縣府秘書、工務處副處長、建設處副處長、農漁局副局長，在代理工務處長及列席議會定期會期間，積極任事，決斷明快，務實解決問題，滿足民眾需求，獲得議員肯定，賴峰偉予以真除。