影／六月瘋媽祖　大學生展創意多元文化喜迎媽祖

大甲媽祖遶境回鑾進駐彰化明道大學，大學生們展現年輕人的創意，設計「打擊肺炎，媽祖護健康」的漆彈遊戲，讓隨行香客紓解防疫緊張的心情，來自12個國家的60多位國際學生，也穿上自己國家的傳統服裝，由泰國同學表演迎賓舞，一起體驗媽祖遶境的濃厚台灣味。

▲學生發揮繪畫天分結合餐旅專業，裝扮廚師版千里眼順風耳。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.17）

大甲媽祖遶境活動唯一進駐的大學，每年明道的大學生及國際學生都會發揮年輕人的創意，充滿台灣味的大甲媽祖遶境活動，體驗令人感動的文化魅力。除了龍獅隊同學的戰鼓表演，及文化傳播系的古琴、書法及茶席待客，今年因應疫情，休閒保健系的學生結合防疫推出「打擊肺炎，媽祖護健康」漆彈遊戲，讓隨行香客藉由打擊新冠肺炎病毒靶心的漆彈遊戲，紓解防疫的緊張心情。

明道大學師生在校門口「送健康」的餐旅管理系同學，同學因應7天後今年就是端午節，特別製作了1000個素食的「禮輕情義粽」及「健康平安包」，在校門口贈送給參與活動的認情民眾，大一的陳柏名同學結合繪畫專長及餐旅專業，把同學變身廚師版的千里眼及順風耳，吸引不少人一起合照。

▲全國民俗競賽戰鼓特優的龍獅隊氣勢磅薄。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.17）

精緻農業系的同學則發揮所長，布置了農用鐵牛車，把花卉及果樹學課程種植的洋桔梗、火鶴，有機香蕉及荔枝，跟大眾一同分享。農業公費班的陳子庭說，上課時聽老師說才知道洋桔梗俗稱媽祖花，最近正是花卉課種的洋桔梗及火鶴的產季，因此號招同學們把今年收成的600枝洋桔梗及火鶴，搭配明道果園的自產香蕉，分送給參加活動的熱情民眾。

國際學院安排來自美國、墨西哥等12個國家的60多位外國學生一起參與活動，泰國同學演出泰北迎賓舞，代表學校歡迎大甲媽及合興宮的炸彈媽。演出刀舞的唐納米同學說，刀舞早期是表演給泰皇觀賞的舞蹈，近年來已經演變為泰北地區的迎賓舞蹈。

▲迎賓舞就地取材使用明道校園盛開的阿勃勒。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.17）

唐納米去年曾參與大甲媽祖的起駕宴，感受媽祖遶境的文化魅力，今年特別向學校爭取鑾轎前的演出機會，他看見媽祖遶境隨行的繡旗隊，入境隨俗將表演道具改刀為旗，刀舞有祈求風調雨順、國泰民安的寓意，也希望媽祖保佑全世界趕快脫離肺炎疫情。