影／台灣之最！羅厝天主堂百年文物歷史館開展

▲彰化縣文化局舉行「羅厝天主堂-埔心文物歷史館」愛的生命光廊展覽揭幕，，讓民眾看見地方百年天主堂與地方融合之美。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.17）

台灣之最！彰化縣埔心鄉羅厝天主堂1875年建創，迄今145年，被登錄為古蹟，文化局為保存羅厝天主堂歷史文物，彰化縣長王惠美、天主教台中教區蒙席鄭文宏等人，今（17）日為「羅厝天主堂-埔心文物歷史館」愛的生命光廊揭幕，讓民眾看見地方百年天主堂與地方融合之美。

▲埔心鄉羅厝天主堂1875年建創，迄今145年，被登錄為古蹟。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.17）

王惠美說，羅厝天主堂從早期到現在為第三代，羅厝天主堂產生臺灣第一代的神父，不僅是中部地區非常具有指標性的教堂，在宗教文化與社會服務上扮演重要的角色。

▲展出第一代羅厝教堂僅存的天神鐘，是由西班牙打造的古鐘，年代已有百年以上，鐘聲清脆宏亮，尚能傳達一公里半之遠。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.17）

王惠美表示，這次展出33件珍貴文物，邀請大家一起到羅厝天主堂，看見埔心百年來的發展，在看展之餘，埔心鄉還有很多好吃好玩的地方，當季的蜜紅葡萄、金蜜芒果正盛產，還有黃三元故居、三山國王廟等旅遊勝地，歡迎大家前來參觀擁有145年歷史的羅厝天主堂，欣賞在地的人情風俗。

王惠美指出，羅厝天主堂占地約2,500坪，聖堂可容納200人聚會，前後廣場可提供100至150人活動，是中部地區朝聖與休閒活動中心，文物室於2002年登錄為彰化縣歷史建築，保有臺灣天主教早期傳教史料及文物。

▲彰化縣長王惠美、天主教台中教區蒙席鄭文宏等人，為「羅厝天主堂-埔心文物歷史館」愛的生命光廊揭幕。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.17）

此次愛的生命光廊展覽，有文化部補助70萬元、縣府配合17.5萬元支持，展出文物包括第一代羅厝教堂僅存的天神鐘、珍貴的古老照片、全臺唯一的臨終會員證、臺灣天主教第一部印刷機的印刷本、1927年臺語羅馬拼音的古樂譜及古樂器，還有臺灣首任本地司鐸涂敏正神父的遺物及日記等珍貴文物。

埔心鄉長張乘瑜表示，羅厝天主堂是很多在地人的回憶，羅厝天主堂百年文物展不僅呈現天主教堂發展的歷史，也是感念天主教堂的醫療與社會服務等，透過文物展保存文物，展現深層的多元宗教文化。

展出的古文物至今仍保存得相當完好，如天神鐘是由西班牙打造的古鐘，年代已有百年以上，鐘聲清脆宏亮，尚能傳達一公里半之遠，成為早期羅厝附近居民生活指標及農民耕作收工回家之計時標準，直到1973年才卸下重任，期透過本次文物展，可以了解羅厝天主堂從西班牙道明會時期、美國馬利諾會時期、本地教區時期不同階段的歷史發展，讓後代子孫能緬懷先人的心血。