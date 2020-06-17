影／肚皮舞者、明星歌手歡慶生　榮家百歲老兵笑呵呵

因應新冠肺炎疫情解封，彰化榮譽國民之家今（17）日歡慶百歲榮民邢管蓀生日，邀請彰化縣政府秘書涂敏群、田中鎮洪麗娜鎮長、碧峰里蕭文忠里長及「蕭老師韻律舞蹈教室」、「淑雲歌唱研習中心」也都前來祝壽，大家齊唱生日快樂歌，恭祝邢伯伯福如東海、壽比南山。

▲壽辰活動由家主任史浩誠代表蔡總統、行政院蘇院長及輔導會馮世寬主任委員頒贈壽屏及金壽桃項鍊。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.17）

彰化榮家輔導組堂長黃原華說，邢伯伯陝西省長安縣人，民國35年入伍，68年以空軍士官長退伍，已婚，未生育子女，與配偶陳瑪麗女士鶼鰈情深。109年入住榮家，平日作息規律，飲食正常，除因雙腳無力行動不便，身體尚稱硬朗，為人溫和親切、樂觀開朗、彬彬有禮。

▲蕭至恩老師所帶領舞團在以肚皮舞為基礎下融入各國舞蹈元素，別具異國風情。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.17）

壽辰活動由家主任史浩誠代表蔡總統、行政院蘇院長及輔導會馮世寬主任委員頒贈壽屏及金壽桃項鍊，來賓們則紛紛祝福並致贈賀禮。彰化縣政府秘書涂敏群代表縣長致詞並轉頒壽禮；田中鎮長洪麗娜、碧峰里蕭里長則準備營養品為其祝壽，邢伯伯開心地接下賀禮，甚表感謝；而邢太太則是特別包車從嘉義前來，細心的餵先生吃豬腳麵線，希望他可以「呷麵線添福壽、呷豬腳增勇健」。

緊接著由積極投身公益的「蕭老師韻律舞蹈教室」及「淑雲歌唱研習中心」接連演出。蕭至恩老師所帶領舞團在以肚皮舞為基礎下融入各國舞蹈元素，別具異國風情，看著健康美麗的舞者到來，長輩們笑得合不攏嘴；此外聽著蔡淑雲老師的高徒帶來首首歌曲，眾人陶醉在音樂的旋律裡，最後在合唱《愛的禮物》的歡樂氣氛中結束，大夥直呼真是一個難忘的生日體驗。

彰化榮家百歲俱樂部目前共有8位成員，個性皆豁達與世無爭，養生之道在於平日作息規律，樂觀開朗，因而得以長壽高齡。史主任表示，榮民一生奉獻國家，榮家會竭盡所能地提供照顧和服務，期盼長輩們都能身體硬朗，「健康呷百二」！