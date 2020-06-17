移民署關懷列車前進金門　為新住民加油打氣

為關懷離島地區新住民家庭，移民署副署長鐘景琨今日偕同陸委會專門委員陳志仲及海基會科長陳穎慶跨海至金門，前往訪視築夢計畫獲獎人大陸籍新住民雷體風以及創業有成的新加坡籍洪梅蘭及其女兒盧靜怡，鼓勵他們投入公益的熱心貢獻。移民署行動列車首站前往金門縣立福田家園，訪視大陸籍新住民雷體風，雷女自93年從湖北嫁至金門，為人熱心公益，因平日工作觀察到金門老年人口漸增現象，以「生活『不留白』，我的『酷炫拍』」為主題，參與移民署第6屆新住民及其子女築夢計畫，其計畫構想為設計一系列的懷舊課程激發長輩潛能，讓長輩能以講故事的方式向新住民姊妹分享金門在地的歷史，透過彼此互動，讓長者得到成就感，也讓新住民更加瞭解金門文化。此外，雷女也在築夢計畫執行期間，利用移民署「保障新住民寬頻上網」所提供的免費平板電腦借用服務，讓新住民與長者體驗數位學習的樂趣！接著，鐘景琨一行人前往新加坡籍新住民洪梅蘭及其女兒盧靜怡所經營的早餐店「黑嫂の灶腳」。洪女秉持「取之於社會，用之於社會」的理念，一踏進店面，就看見提供「愛心餐」的公告。洪女表示，過去遠從新加坡嫁至金門，很幸運地受到很多人的幫助，希望在自己能力範圍所及，也能儘量幫助有需要的人。鐘景琨表示，新住民及新二代子女是臺灣持續蓬勃發展的新力量，移民署近年運用政府設置的新住民發展基金，推動新住民及其子女築夢計畫、海外培力計畫及新住民子女多元文化創意體驗營等多項的培力方案，期盼能創造更多元友善的環境，讓新住民及新住民二代發揮其優勢，讓越來越多新住民及其子女在國際舞台上發光發熱。