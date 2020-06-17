百年國寶「柯象帝爺」啟程　金尊作肉體醫學檢查

▲百年國寶柯象帝爺公金尊啟程回駕臺灣博物館。（圖／記者蘇榮泉攝，2020.06.17）

▲大德村北極殿已陣頭熱鬧恭送「柯象金尊」上車。（圖／記者蘇榮泉攝，2020.06.17）

▲沿途大德村居民家家戶戶準備素果、三牲及鄉親手持清香敬拜。（圖／記者蘇榮泉攝，2020.06.17）

被列為國寶的「柯象金尊」，17日從大埤北極殿啟程返回臺灣博物館，作肉體醫學檢查，大德村居民家家戶戶準備素果、三牲敬拜，雲林縣長張麗善、大埤鄉長林森寶、大埤鄉代表會主席陳秋慶、副主席王明輝、大德村北極殿主委吳茂崧等及鄉親手持清香，虔敬恭送，祈願金尊再回故鄉，庇佑鄉里。「柯象金尊」是台灣現存最早、歷史最久的肉體金身，距今已有130餘年歷史，據台灣博物館記錄，柯象木乃伊含椅座寬78公分、高130公分、深度87公分，肉身已成乾燥的棕色外皮，血管、胸骨、肋骨清晰可見，被台灣博物館列為國寶，祂不僅是臺灣民間傳奇，更是整個大埤鄉及雲林珍貴的歷史文化資產。縣長張麗善指出，每年農曆3、4月柯象金尊會回駕博物館3個月，至8、9月再回北極殿安座。「柯象金尊」珍奇而重要之處，不僅在於保存的歷史悠久，以及受鄉民祭拜，更多的是藉由民間信仰所產生的、凝聚民心的力量。張麗善表示，透過國家文物展示與廟會活動，增進國人對傳統廟會藝術的認識與喜愛，提升社區居民對傳統宗教禮俗的認識，並落實民眾在地認同，實在是一個非常有意義的盛會。北極殿主委吳茂崧指出，「柯帝爺」生前是一名醫師，在清朝末年，曾在一場大火中救出玄天上帝金尊，受到玄天上帝託夢，並將金尊帶回祀奉，搭建大埤北極殿。之後柯象作為玄天上帝乩身救苦扶弱、為信眾解惑難事，得當地信眾愛戴及敬重。主委吳茂崧又說，「柯象」帝爺公臨終前囑咐信眾將他的臉部鬍鬚刮乾淨封鎖入土角厝內，再以柴火煙燻，百日成佛，成為台灣罕見的「國寶木乃伊」，後人尊稱其「柯帝爺」祀奉於厝內，神蹟屢顯、有求必應，香火鼎盛，至今信徒無數。