影／社頭山腳鳳梨　夏季最消暑的水果

▲社頭鄉鳳梨田都位在山腳路沿線佈滿石礫的山坡地，生產的鳳梨肉質細緻，風味獨特具清酸又有香氣，是營養價值極高的水果。（圖／記者陳雅芳攝）

時節進入盛暑，也是彰化縣社頭鄉山腳路一帶的「台灣土鳳梨」的盛產期，社頭鄉的鳳梨田都位在山腳路沿線佈滿石礫的山坡地，生產的鳳梨肉質細緻，傳統「酸、甘、甜」的風味，更是受消費者歡迎，「山腳鳳梨」盛名不脛而走，尤其每顆成熟鳳梨均「無尾」是其特殊標誌。

▲社頭鄉山腳路一帶的「台灣土鳳梨」進入產期。（圖／記者陳雅芳攝）

社頭鄉農會總幹事蕭浚二表示，早年因八七水災，山上沖下大批石礫，結果意外地與當地原本肥沃的黑土混合形成特殊石礫土，排水功能佳，這特殊的地理環境，造就了山腳鳳梨特殊的口感與風味，山腳路土鳳梨口感就是甜中帶一點酸味。

▲「山腳鳳梨」盛名不脛而走，尤其每顆成熟鳳梨均「無尾」是其特殊標誌。（圖／記者陳雅芳攝）

蕭浚二說，社頭因山腳路一帶的土壤為石礫砂質土，加上日照充沛，生產的土鳳梨以風味獨特具清酸又有香氣而聞名，且鳳梨含有豐富的膳食纖維、類胡蘿蔔素、鉀等營養素，能幫助人體對蛋白質的吸收和消化，是營養價值極高的水果。社頭鄉山腳路沿路到處可看到掛著「山腳鳳梨」牌子的路邊攤，頂級的每斤賣到30元。

▲「山腳鳳梨」其甜又多汁的特色，總是令人難以忘懷。（圖／記者陳雅芳攝）

社頭鄉山腳路出產的「台灣土鳳梨」又稱「山腳鳳梨」，社頭鄉朝興村長蕭家鏞說，山腳鳳梨價格雖然比其他品種高，但其甜又多汁的特色，總是令人難以忘懷，其中以產期從端午節至節氣中的「大暑」前的鳳梨最好吃，以手指彈鳳梨，聽起來像敲頭的紮實聲的，保證多汁又甜。

蕭家鏞指出，「山腳鳳梨」最「消暑」，正值盛產期，其肉質細緻滑嫩，果農都堅持不使用生長激素，所以吃多一點也不用擔心會傷及舌胃，含有維生素及纖維質，鳳梨酵素能幫助消化，是健康價值很高的水果。

▲蕭家鏞說，選購鳳梨基部呈現金黃色暈，尾段尚呈淺綠色，入手沉重，鱗目凸顯大，色澤醒目。（圖／記者陳雅芳攝）

蕭家鏞說，選購鳳梨基部呈現金黃色暈，尾段尚呈淺綠色，入手沉重，鱗目凸顯大，色澤醒目，以手指彈鳳梨，聽起來像敲頭的紮實聲的，多汁又甜，若彈起來似鼓聲，水分較少但鳳梨味重，消費者可依自己喜愛選擇。由於鳳梨適應性很強，在社頭鄉八卦山脈的坡地、石礫（砂）地均能適應，他也種植一些，每年到採收期都是供不應求。