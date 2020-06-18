阿里山西北廊道自然生態　悠遊樂活度假新選擇

阿里山國家風景區由台18線道「阿里山公路沿線」、「鄒族文化部落」及梅山、竹崎等地的特色景點合稱為「西北廊道地區」3大系統，將日出、雲海、琉璃光，茶葉、古道、森林鐵，生態、美食、人情味，組成為極適生態旅遊、度假樂活的觀光帶，更是後疫情時代戶外旅遊的好選擇。
台18線道起自嘉義縣太保的高鐵嘉義站，從平原上到高山的玉山國家公園的塔塔加遊客中心連接台21線，又稱「阿里山公路」，幾乎橫貫整個「阿里山國家風景區」，聯結「阿里山公路沿線」景點與「鄒族文化部落」﹔「西北廊道」則以166縣道及162甲縣道為主要動線，有百年古道、古厝，更有濃濃的人情味；其清新空氣、甘甜芬多精與山間的茶園、竹林、原生植物構成自然生態，確是樂活度假的新選擇。
「西北廊道」可由從嘉162甲縣道梅山進入，可達太平、龍眼、碧湖、瑞峰；也可由嘉義最長的166縣道竹崎文峰遊客中心入山，沿途經金獅、太興、仁壽、太和、瑞里等地；轉嘉154縣道接162甲線可到太平雲梯。在政府單位積極推廣觀光提昇產業下，幾乎每個村里、每處部落都有其故事與特色景點，如瑞里有燕子崖、迷魂谷、青年嶺、迴音谷等8景，還有美麗而引人遐思的飛瀑、綠色燧道等已是樂活的度假勝地，卻鮮少人知！
廊道裡，豐富、自然而優美的景致，可讓旅人輕鬆、自在、浪漫的放慢腳步，悠遊山林體驗人文、生態及美食外，較少送往迎來的虛浮，較多濃濃的人情感受，幾乎處處可見「台灣最美的風景」；位在「綠色燧道」(入內恍然可見「臥虎藏龍」竹林打鬥)入口的一品茶葉民宿，製茶功夫一流，獲賞獎牌堆積如山，不止提供免費品茗，還可紅茶DIY體驗，成品免費帶回家；三華生態民宿的主人王三華，不止精於生態研究，更能無分秒冷場的妙語如珠做導覽，讓遊客感受樂趣與不虛此行；整座建物屋外如花園般的阿漢的家度假民宿，白天、晚上風情感受盡不同，老闆娘陳淑靜如數家珍說旅遊配套，却也很感恩阿管處與嘉義縣政府的協助，讓她家族從生產茶葉轉型做觀光。