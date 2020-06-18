影／感謝疫情辛苦的醫護人員　地方鄉親聯袂贈千顆粽子

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▲中國醫藥大學北港分院營養師教大家如何健康吃粽。（圖／記者洪佳伶攝,2020.06.18）

▲中國醫藥大學北港分院院長吳錫金致贈感謝狀。（圖／記者洪佳伶攝,2020.06.18）

感謝醫護辛苦防疫，在端午節前夕，18日北港年豐米廠董事長吳錦銘與揚信商行蔡碧聰女士、鄉親林碧鈴女士聯袂贈送中國醫藥大學北港附設醫院全體員工1200個健康粽活動同時勻出400個粽子分贈給看診鄉親祝賀佳節。並由營養師分享如何健康吃粽。年豐米廠吳錦銘董事長與揚信商行蔡碧聰女士、鄉親林碧鈴女士同時表示，媽祖醫院在防疫期間醫護人員，守護雲林鄉親健康倍極辛勞，尤其深根社區方面更是不餘遺力照顧鄉親，特別在端午節鄉親一起感謝員工。臨床營養科許芳慈營養師表示，每到端午佳節，總讓人聯想起特色食物:粽子，雖然吃粽子應景，但對於需血糖控制的糖友來說，卻成了一項難題，市售粽子主要成分是糯米，糖友需注意食用的份量，否則易使血糖上升建議將粽子當正餐，以一天不超過一顆為基準。許芳慈指出，掌握「低油、低鹽、低糖、高纖」四項原則，才能吃得健康過好節。低油是減少炒糯米和餡料的油量，以瘦豬肉或雞肉代替五花肉。低鹽是減少炒餡料用的鹽及味精，並避免額外添加醬油、甜辣醬、蕃茄醬等。低糖是吃鹼粽，建議以代糖代替砂糖、果糖、蜂蜜等。高纖是五穀米取代糯米不僅減輕消化負擔，還可增加膳食纖維攝取，食用時再搭配一碟燙青菜、一份水果約拳頭大，可使餐點吃的均衡又健康。中國醫藥大學北港附設醫院吳錫金院長呼籲鄉親；依國民健康署建議民眾健康吃粽，掌握慎選食材、飲食六大類食物，適量少吃細嚼慢嚥、多到戶外運動，才能確保吃粽不變重。