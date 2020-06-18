孟加拉台商陳述不實　中市府決議開罰

兩名孟加拉台商搭乘包機13日返台，經採檢後分別於14、15日確診，目前均在北部隔離治療，機上接觸者持續追蹤管理中。經確認，2名確診個案入境後直接入住北部集中檢疫所，「並無返回台中」，也無接觸親友，由於個案疫調時有部分陳述不實，台中市政府衛生局與中央討論後，決議依法開罰6至30萬元。

今(18)日台中市議會進行市政總質詢，市議員李麗華表示，孟加拉返台夫婦未穿著防護衣，有疫調不實情況，地方民眾對此都相當關心，關切市府要否開罰？

市長盧秀燕強調，根據傳染病防治法規定，當事人對於疫調必需「吐實」，儘管中央目前未規定搭乘飛機須穿防護衣，但該對夫婦「未穿防護衣，卻未誠實以告」，這樣的行為造成防疫風險，市府絕不允許。

衛生局表示，疫調需時間釐清，與中央疫情指揮中心溝通討論過後，針對此個案確認有疫調陳述不實的狀況發生，將依傳染病法治法

裁罰6至30萬元罰鍰，呼籲民眾接受疫調時應誠實以告，避免影響防疫安全。

盧秀燕也說，民眾對於孟加拉夫婦個案不必過度恐慌，個案從北部機場入境後，就由中央協助進入隔離場所，「沒有進入台中」，未來該個案也一定要康復才能出院，市府將配合中央持續做好防疫措施，讓市民安心。