屏東與黃小玫創作全中運主題曲《屏東Keep Going》超洗腦

▲「屏東Keep Going」音樂MV以運動為主題，邀集屏東縣內各校績優選手包含游泳、跆拳道、競技體操、舉重、網球、桌球、韻律體操、滑輪溜冰、柔道、拳擊、射箭、田徑等12個項目35名選手一同入鏡。（圖／屏東縣政府提供 , 2020.06.18）

▲屏東縣政府再次與音樂才女黃小玫合作，為2020全國中等學校運動會創作主題曲「屏東Keep Going」，6月18日正式發表。（圖／屏東縣政府提供 , 2020.06.18）

繼2019台灣燈會「海與光（我們在屏東見吧！）」音樂影片後，屏東縣政府再次與音樂才女黃小玫合作，為2020全國中等學校運動會創作主題曲「屏東Keep Going」，6月18日正式發表，唱出運動員努力揮汗鍛鍊追夢的堅毅精神，正呼應今年全中運主題「屏屏挑戰，只為更好的自己」！縣長潘孟安表示，今年全中運原訂4月份舉辦，但受到新冠肺炎影響緊急喊停，所幸台灣防疫措施嚴密加上國人配合，疫情現已趨緩解禁，進入下半場的防疫新生活階段，全中運也得以重新恢復舉辦，7月18至7月23日在屏東舉行，而這場運動盛會屏東等了24年。潘孟安說，為了迎接全中運，縣府籌備一年多，包括整修體育館、田徑場，並在全縣13個鄉鎮整修19處場館，讓選手能夠好好發揮。縣府這麼慎重其事，就是因為許多選手在揚名之前都是從小歷經百戰，不斷經過比賽磨練技巧及累積經驗，爭取每一次榮耀，全中運選手雖然是國中生、高中生，但他們未來可能都是台灣之光，所以縣府比照國際賽事規格設計主視覺、製做主題曲等，也是希望大家重視運動人才培育。「屏東Keep Going」音樂MV以運動為主題，邀集屏東縣內各校績優選手包含游泳、跆拳道、競技體操、舉重、網球、桌球、韻律體操、滑輪溜冰、柔道、拳擊、射箭、田徑等12個項目35名選手一同入鏡。2020全中運將於7月18至7月23日在屏東縣登場，預計有來自全國22縣市近1萬6千名選手，進行18項競賽，包括田徑、游泳、體操、桌球、羽球、網球、跆拳道、柔道、舉重、射箭、軟式網球、空手道、射擊、拳擊、角力，選辦項目為滑輪溜冰與武術，木球為示範項目，將分別在縣內13個鄉鎮市展開賽事。