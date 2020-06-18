中市民政局勸募冷氣　議員批違法勸募

台中市各國中小學校教室裝設冷氣，總經費約16億元，由於需求經費龐大，市政府動腦筋到各地宮廟，在區長交流座談會中決議洽請各宮廟熱心捐助，市議員李天生、蔡耀頡、江肇國今(18)日市政總質詢批評，此舉民政局公然違反「公益勸募條例」規定，各宮廟抱怨造成財務負擔，形同「不樂之捐」。李天生指出，今年3月18日份市府區長交流座談會中，民政局宗教禮俗科提出報告「有關中市國中、小冷氣需求經費缺口大，總經費高達16億，規劃洽各轄區較具規模之宮廟捐助」、「因北屯區需求數最大、有22間學校，民政局初期規劃洽談市區6間宮廟，每間提供100萬，合計600萬，再挑選北屯區3所國中開始辦理捐贈，亦請各區協助洽詢轄區宮廟，如有捐助意願，請報送民政局彙整」。李天生說，該項建議經主席裁示「請各區先行協助洽詢轄區宮廟，如有捐助意願，報送民政局彙整研議」，並於5月13日行文各區公所，請公所依「台中市辦理宗教團體捐資興辨公益慈善及社會教化事業獎勵要點」辨理，各公所則私下打電話向宮廟指定要求捐贈冷氣，希望達成上級要求。李天生強調，市府開會公然決議向宮廟進行勸募，已涉嫌違反「公益勸募條例」規定；依該條例第五條「各級政府機關 (構) 得基於公益目的接受所屬人員或外界主動捐贈，不得發起勸募」；第七條「勸募團體基於公益目的募集財物，應備具申請書及相關文件，向勸募活動所在地之直轄市、縣 (市) 主管機關申請許可」；第十三條「勸募團體應於郵局或金融機構開立捐款專戶，並於勸募活動開始後七日內報主管機關備查」。李也說，各宮廟抱怨，市府今年已經先後向宮廟勸募台灣燈會、學校平版電腦、購物節及學校冷氣，由於都是臨時提出，已經造成宮廟財務沈重負擔。蔡耀頡議員批評，市府公文雖然沒有強制力，但是造成基層公所執行困擾，各宮廟則是擔心要捐多少，如果不捐助，會不會有後續影響，希望市府站在民眾立場著想，用善良方式，讓大家在無形壓力下捐助，造福學子。江肇國議員強調，依勸募條例規定學校可以自已辦理勸募，民政局引用的獎勵要點，並沒有將學校納入，不符規定，目前並出現宮廟相互比較要捐多的困擾，形同「不樂之捐」，市府「做對的事，卻用錯的方法」。市府民政局表示，因今年受疫情影響，宮廟大多取消大型宗教活動，東區樂成宮於是將繞境經費捐給教育局，希望改善學校教育設備及設施；又因天氣漸熱，民眾及議員關心國中小學沒有冷氣，影響學子學習的問題。請各區公所依「臺中市辦理宗教團體捐資興辦公益慈善及社會教化事業獎勵要點」第4點規定，基於鼓勵轄區內宗教團體按其財力興辦公益慈善事業、加強社會福利及教化事業推行的原則，提供國中小學安裝冷氣經費短缺的訊息，請宮廟按其財產情形做好事，並無強迫或者勸募的行為。台中市各宮廟基於推動公益慈善、照顧學子為目的，也都按其財產情形自行響應，民政局及區公所鼓勵宮廟捐款絕對是基於做好事、照顧學子為出發點，希望未來能帶動更多民眾或團體參與響應。