台南「大叔」性侵、猥褻多位男童　遭判９年10月

台南1位綽號「大叔」的張姓男子，涉嫌對多位男童性侵、猥褻，108年8月遭其中1位受害男童揭露獸行，案經台南地檢署提起公訴，今（18）日下午台南地方法院宣判，依對未滿十四歲男子犯強制性交罪、對未滿十四歲男子犯強制猥褻罪等，判處張嫌有期徒刑9年10月。
108年6月19日，某位受害男童父親看見男童在超商店裡，一位中年男子正抱著男童，男童父母趨前，發現該名男子一手抱著男童，另一手疑似伸入男童褲裡，男童父親喝斥，「你為什麼抱我兒子？」，該名男子辯稱，「我只是跟他在玩」。
返家後男童表示，「大叔」只是拿手機給他玩、給他看，男童母親直覺有異，在警方陪同下看了超商的監視器畫面，發現該名男子的動作非常詭異；男童母親進一步詢問後，男童才說「媽媽，如果我告訴妳，妳就沒這個兒子了，因為有人會殺我」，男童母親大為震驚，追問下才得知，男童在小一升小二時，就已慘遭這名變態「大叔」性侵。
受害男童母親遭受此事打擊導致流產，「我曾想到要去學校跳樓，我不想活了」男童母親痛哭，「我的孩子這一輩子要怎麼辦？」；受害男童母親得知判決結果，當場哭了出來，她說，「這些日子以來，沒有人能真正了解我的痛苦，看著孩子夜裡驚醒，坐在床上啜泣，心真的很痛」。
起訴書指出，被告經常出入台南某國小，與該校多名男童玩球，並經常提供其手機遊戲供男童把玩，或請男童吃零食飲料，遂與該校多名男童相熟及互動熱絡，男童暱稱其為「大叔」；被告竟利用上開關係，以及男童易沉迷手機遊戲與年幼易欺之特性，對數名男童性侵、猥褻。
檢方審酌被告刻意投被害男童之所好、或利用被害男童之身心與家庭經濟狀況，長期對被害男童強制猥褻等犯行，手段惡劣，犯後亦多次飾詞狡辯而態度不佳，其犯行除造成某受害男童長期心理嚴重創傷外，亦造成該男童之母親知悉後，身心嚴重遭受打擊，更造成其他受害男童受有身心發展之負面影響。
受害男童於陳述受害經過時，呈現高度罪惡感、害怕、恐懼、噁心、焦慮、不安等感覺，且明顯有睡眠中驚醒、夢囈、明顯情緒起伏、違反秩序等心理創傷反應。
起訴書指出，被告長期對數名男童強制猥褻，審酌後，檢方認被告涉犯強制性交、加重強制性交、強制猥褻、加重強制猥褻等罪，依法提起公訴。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
若懷疑孩童遭受身體、精神虐待或性侵害、性騷擾，請撥打113保護專線，透過專業社工員處理，救援兒童脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110