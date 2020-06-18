郵局行員識破詐騙老梗　通報警方阻詐20萬

一名婦人到台中市西區大全郵局要提領20萬元，郭姓局員依防詐程序詢問婦人領款用途，婦人表示要匯給姪女卻神情緊張、說詞反覆，郭員於是通報第一警分局前來了解；員警勸婦人應小心查證並陪婦人返家，這時詐騙集團再次打電話進來，員警接過電話直嗆對方「這是派出所，不要再打來」！第一警分局西區派出所警員陳凱貿、邱浩瑋16日中午接獲轄區大全郵局郭姓行員通報，指有一名婦人疑似遭到詐騙，警方獲報後立即到場了解。郭姓行員表示，該婦人表示要匯款給從加拿大返國的姪女，但是婦人神情閃爍、說詞反覆相當可疑。婦人原先稱姪女就住在自家隔壁，被郭姓行員質疑若住隔壁何須匯款而不領用現金？其後婦人又改口稱姪女現在人在台南，兩人僅透過電話聯繫借錢，可能是典型「假親友詐騙」詐騙手法。員警對婦人勸說這百分之95都是詐騙，但婦人對來電自稱是姪女的電話仍然深信不疑。員警告訴婦人「我們先回家打電話給妳姪女查證，若是真的再匯款也不遲」，好說歹說婦人才願意與員警一同返家，婦人兒子多次跟婦人提醒，姪女家境相當富裕不可能向我們借錢，但婦人像喝了迷湯似的堅信不疑，又趁兒子不注意時溜出辦理匯款。談話過程中詐騙集團又打電話進來，員警接過電話，直嗆歹徒「不要再打電話過來了!這邊是派出所，已經報警了!」，對方趕緊掛上電話。警方後來也聯繫上婦人姪女並確認無借款情事，婦人才驚覺自己遭到詐騙，感謝警方保住她辛苦賺來的存款，而郵局郭姓行員也表示平時警方都有到郵局宣導各類詐騙手法，協請各行員進行關懷提問，發現可疑立即通報警方到場調查。