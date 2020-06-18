中市肉品市場原地轉型　議員：後遺影響重大

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▲中市肉品市場，市政府決定「原地轉型」，議員憂未來業者何去何從，市民肉品需求都沒有具體答案，後遺影響重大。(圖／柳榮俊攝2020.6.18)

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台中市肉品市場爭議，市政府決定「原地轉型活化」，撤除屠宰及拍賣業務，轉型為肉品公司，並且開闢複合式商場、公園及社會住宅市議員李天生、賴佳微、蔡耀頡、江肇國、周永鴻今(18)日聯合質詢批評，市府片面決定，並未尊重市場董事會，同時此舉將造成業者移轉到台中其他屠宰場進行屠宰，製造更多的汙染危害。李天生表示，目前肉品市場每天平均進出50輛車，屠宰1200頭，拍賣2000頭，收入約32萬，肩負供應市民肉類食品的重任，市府片面決定拆建，未來業者何去何從，市民肉品需求都沒有具體答案，後遺影響重大。他強調，廢止肉品市場後，未來業者將移轉其他5處合法的屠宰場屠宰，分別是大安、潭子、東勢、太平、大里等，結果是讓汙染「遍地開花」，產生更多的民眾恐慌抗爭，同時這5處地點全在原縣區，對原縣區民眾並不公平。賴佳微質疑，北區是早期開發區，商業用地非常珍貴，好不容易在之前做完用地變更之後，能夠有更多活絡當地的發展機會，現在卻要被盧市長拿來蓋一座肉品大樓，完全是在欺騙北區市民。她建議市府能招商引進大型商場，無論什麼品牌都好，繁榮地方發展，不要這種半吊子的肉品大樓來限制北區好不容易有的發展機會。蔡耀頡指責，未來業者前往其他地點屠宰，其中不少位在屯區，不僅造成二度汙染，更讓屯區淪為二等公民，此外，業者反映未來向外縣市採購肉品，利用冷藏車輛載運至台中販售，成本增加，造成肉品價格上漲，同時採用冷凍豬肉，沒有溫體豬肉，無法製作優質的肉鬆、肉乾等加工食品，後果將由全體市民承擔。江肇國表示，盧秀燕的做法非但沒有把肉品市場遷離北區，又製造食安與價格等民生問題，未來這些屠宰業務打在散在各個民間業者或是外縣市，請問誰來替肉品屠宰過程以及病死豬把關？少了公有市場的拍賣機制，未來價錢的波動，消費者只能夠乖乖的接受嗎？而農業局一再強調用冷鍊技術來保持運送過程的新鮮度，但目前冷鍊技術都是應用在花卉、水果以及水產品，台灣人習慣食用的溫體肉，還是用常溫宰殺、常溫運送，冷鍊技術根本尚未普及，中央也在這幾年才在推廣。江肇國提醒盧市長，不要好像觀念很進步，配套作為上卻沒有一樣跟的上的計畫，這樣只是製造更多問題，也把目前市民擔心的食安與價格疑慮丟給外縣市處理。盧市長現在已經是台中市市長，不是北區的立委，做這些決策時，應以台中市整體為考量。市長盧秀燕表示，肉品市場拆遷是市府長期面臨的棘手問題，無論到哪一區，都會遇到民意反彈，為維護居民環境品質，兼顧市場需求，市府經審慎評估，決議原地轉型活化，商戶可按市場機制向周遭肉品市場購買豬隻，沒有貨源缺乏的問題。此外，現今農業技術進步，肉品藉由冷鏈技術保鮮，例如台灣豬肉從口蹄疫疫區除名，都可賣到國外，不會有不新鮮的問題，未來肉品市場轉型後，更將肩負起價格調控的角色，穩定價格，平衡市場供需。農業局長蔡精強指出，北區肉品市場存在40年，造成地方汙染，民意積怨已久，對此市府積極轉型，除台中外，周邊的彰化、雲林、南投、苗栗等縣市也有相關業務，各商戶都有各自通路可購買豬隻，維護既有權益