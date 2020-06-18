微笑的愛永不遺失　「追尋失智的春天」首映

▲追尋失智的春天片頭。（圖／記者郭政隆攝影2020.6.18）

全球平均每3秒就會新增一名失智症患者；嘉義縣市衛生局及長期照顧管理中心為讓民眾認識了解失智症及參與理解，費時半年共同製作的紀錄片「追尋失智的春天」，18日於秀泰影城播放首映片，藉由紀錄片首映會，喚起民眾對失智症的了解，面對失智症的防治需要你我的關心與參與。參與拍攝紀錄片的病友及家屬，有家屬同時也是醫療人員，除體會照護病友的艱辛之外，更能貼近表達失智症家屬的心聲，且不吝分享經驗給大眾更加了解及重視失智症；嘉義市長黃敏惠並表示，失智症照護這條路漫長艱辛，市府願做失智症患者的後盾，提供相關資源的導入引進溫暖陽光，為病友及照護者提供可歇息的避風港，打造友善社區、建構友善城市。衛生局秘書兼長期照顧管理中心主任莊美如指出，嘉義市的聖馬爾定醫院及嘉義基督教醫院皆設置「失智共照中心」，可做為失智症患者及其照顧者的守護者，「失智共照中心」提供失智症初期患者進行篩檢並診斷、陪伴照顧者於失智症者不同階段所需服務的醫療諮詢協調及後續追蹤緩解的照顧壓力、社區據點轉介等等項目，另設有七處失智症照顧據點，提供認知促進、延緩失智、安全看視及照顧者支持團體的服務。衛生局科長林秀猜強調，國內失智者有9成以上是居住在家中，為了鼓勵照顧者可以帶失智長輩一起走出家門，嘉義市積極營造失智友善社區，里長也能從自己的社區營造「友善環境」做起，提供安全、方便、防跌的友善公共空間，安排豐富的失智友善活動，邀約失智症病友及家屬一起「友善參與」，也讓社區中的居民及店家能接納包容失智者，讓他們能安全有尊嚴地生活在社區中。