西螺歌王由誰當？27日見真章

因新冠肺炎疫情而延誤三個月的「第三屆西螺喉賽擂－鎮長盃歌唱比賽」，隨著疫情的趨緩，公所決定開辦，預定21日舉行初賽，目前已有近百位鎮民報名展唱歌喉，到底今年的「 西螺歌王」是誰，27日總決賽即可揭曉，西螺鄉親且拭目以待。
二年來在西螺小鎮造成轟動的「鎮長杯唱比賽」，每年都吸引許多鎮民踴躍報名參加，由於規定西螺鎮27里各里只能有一名脫穎而出進入總決賽，因此初賽就競爭相當激烈。
公所為告知鎮民及雲林鄉親，歌唱比賽即將舉行，以期吸引鄉親及遊客假日到西螺采風聽歌唱，今(18)日特舉辦記者會，由西螺鎮立幼兒園小朋友帶來可愛的開場表演，並邀請第二屆冠軍得主廖翊貝獻唱，為即將舉辦的歌唱賽暖身。
鎮長鄭玲惠表示，受到新冠肺炎疫情影響，原定3月舉行，最近疫情趨緩，又抵擋不住鄉親的熱情，因此決定在6月底舉辦，今年特別邀請到超級紅人榜－許志豪來擔任總決賽主持人，希望從比賽中找尋歌唱高手，說不定未來紅人榜也會出現來自西螺的唱將也說不定。
這次歌唱賽，在27日將在大橋下西側草坪舉辦精彩刺激的總決賽，27里選手一同爭奪西螺歌王寶座，第一名能抱回現金兩萬元，到底獎落誰家，鄉親拭目以待。
公所說，今年歌唱比賽特別結合公益，邀民眾一起做愛心，初賽及決賽當天只要持109年5、6月發票2張即可兌換摸彩券一張，西螺鎮公所預計募集萬張發票捐贈給雲林縣公益團體！決賽到場加油前一千名觀眾還有「LED七彩發光扇」可索取，現場也會做好防疫措施，大家不用擔心。
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