瓦解「雲林鄭太吉」犯罪集團　雲檢警強力執法連續掃黑

▲鄭嫌與手下共4人因犯罪情節重大，經檢察官聲請羈押禁見獲准。（圖／記者蘇榮泉攝，2020.06.18）

▲檢調查扣防彈衣、武士刀、番刀、棍棒、彈簧刀、大榔頭、安非他命、毒咖啡包、空氣長槍、行動電話、筆電等贓證物。（圖／記者蘇榮泉攝，2020.06.18）

▲查扣自小客車7部有奧迪R8、賓士、BMW、福特野馬等交通工具。（圖／記者蘇榮泉攝，2020.06.18）

犯嫌鄭○修自詡為「雲林鄭太吉」，於今年4月19日在斗六分局公正派出所前與手下涉嫌聚眾鬥毆案，氣燄囂張，專案小組經蒐證調查復於6月10日起展開同步查緝行動，全案依組織犯罪防制條例、殺人未遂、恐嚇取財、妨害自由等罪嫌解送雲林地檢署偵辦，鄭嫌與手下共4人因犯罪情節重大，經檢察官聲請羈押禁見獲准。以鄭嫌為首之犯罪集團，經警方強力掃蕩後澈底瓦解。雲林縣警察局從4月除查緝各類槍、毒案件，且於5月中旬於掃黑專案中檢肅陳姓、楊姓治平專案對象到案；局長顏旺盛並另責成該局刑警大隊科技犯罪偵查隊、斗六分局與警政署刑事警察局偵查第二大隊成立專案小組，報請雲林地檢署檢察官黃立夫指揮偵辦，針對0419聚眾鬥毆案主嫌鄭○修犯罪集團，成立專案小組蒐集相關犯罪事證。縣警察局刑事警察大隊副隊長楊金樹指出，經查犯嫌鄭○修自詡為「雲林鄭太吉」，曾於107年5月間因涉嫌指揮、教唆旗下小弟犯下槍擊、妨害自由、傷害、毒品及電信詐欺等犯行，案經本局刑警大隊檢肅到案；鄭嫌因犯罪情節重大，經檢察官聲請羈押獲准，經起訴後仍經法院延押，共羈押長達一年後，於108年5月始交保釋放。副隊長楊金樹說，鄭嫌經交保獲釋後，仍不知悔改，復於109年4月19日，在本局斗六分局公正派出所前與手下涉嫌聚眾鬥毆案，氣燄囂張，有予以嚴懲打擊之必要；經蒐證調查發現，嫌犯鄭○修隱身幕後指揮，因尋仇及毒品交易地盤等糾紛，教唆十餘名手下成員，在斗六、虎尾地區犯下多起持械殺人未遂、恐嚇取財、妨害自由、傷害、毀損等案件。副隊長楊金樹又說，專案小組為斬斷該犯罪集團金脈，先於5月中旬在高雄市查緝預備經營電信詐欺機房之鄭○辰到案，鄭○辰係主嫌鄭○修之胞兄，因涉嫌槍擊殺人未遂案判刑3年6個月定讞，經雲林地檢署發布通緝中，係警政署緝逃專案列管之危險逃犯。專案小組復於6月10日起展開同步查緝行動，掃蕩鄭○修及集團成員住居所、幫眾據點等地，陸續共拘捕鄭○修（男、81年次）、周○楷（男、82年次）、葉○豪（男、90年次）、陳○靖（女、77年次）等共19人，查扣自小客車7部（奧迪R8、賓士、BMW、福特野馬等）、防彈衣、武士刀、番刀、棍棒、彈簧刀、大榔頭、安非他命、毒咖啡包、空氣長槍、行動電話、筆電等贓證物。鄭嫌再度被逮後，見警方事證齊全，應訊態度對比昔日囂張之氣焰判若兩人，平時逞凶鬥狠之模樣霎時消磨殆盡。全案於詢問後依組織犯罪防制條例、殺人未遂、恐嚇取財、妨害自由等罪嫌解送臺灣雲林地方檢察署偵辦，鄭○修與旗下主要手下共4人因犯罪情節重大，事證明確，經檢察官聲請羈押禁見獲准。以鄭○修為首之犯罪集團，經警方此波強力掃蕩後澈底瓦解。副隊長楊金樹強調說，本局局長顏旺盛嚴正宣告，警方會全力貫徹縣長張麗善維護治安、打擊犯罪之政策，保障縣民安居樂業的生活環境，對於任何挑釁公權力之行為都將動員最大力量嚴加究辦，並溯源斷絕金流，不容挑戰警方嚴正執法的決心。