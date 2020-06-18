南美館邀玉山圖書館學童　創作屬於自己的藝術品

玉山文教基金會今（18）日與台南市美術館共同攜手「Play ARTs兒童創作坊」，邀請台南地區6所玉山圖書館學校近500位師生參訪，並安排南美館「妖果小學堂」特展與建築導覽，同時結合「小兒美畫會」創作體驗活動，讓學童發揮天生的創意及敏銳的感覺。





南美館館長潘示番致詞時表示，兒童一直是南美館非常重視的觀眾族群，不僅於建館籌備期間即聘請瑞士籍建築師進行兒童藝術中心空間規劃，並於開館後推出兒童藝術體驗活動，期盼能透過創作和互動方式，讓兒童更親近藝術，培養其對藝術的興趣與好奇心。感謝玉山文教基金會的大力支持，雙方對於推展兒童藝術教育扎根的路上一起成為最佳夥伴。





玉山文教基金會執行長暨玉山銀行人資長王志成表示，玉山銀行向來關心藝術教育，感謝南美館共同合作提升學童們的藝術與美學素養。此次「Play ARTs兒童創作坊」活動更希望透過藝企合作的方式，打造下一代黃金種子，期望讓學童享受豐富的藝術教育資源、提升對藝術的興趣。



▲學童們在南美館志工導引下，興奮的創作屬於自己獨一無二的藝術品。（圖／記者林怡孜攝，2020,06,18）

活動共分6個場次，今日南美館2館為第一場活動，佳里區佳興國小80位學童們欣賞著「南薰藝韻－陳澄波、郭柏川、許武勇、沈哲哉專室」展覽，開心地進行美學啟蒙之行。進行手作DIY時，更是七嘴八舌互相討論，絲毫不掩對藝術探索的熱愛。在南美館志工耐心引導陪伴下，孩子體驗了不同的美感藝術，也讓文化藝術的種子逐漸深耕與茁壯。









