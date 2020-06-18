中市驚傳「搶屍相驗」　議員爆衛生所主任單月上百具

台中市各行政區衛生所主任業務繁雜，除醫療門診、戒菸服務、衛教宣導、傳染病防治外，還有行政相驗工作，讓人卻步，因而徵才不易。今(18)日議員鄭功進質詢指出，接獲多位知名醫師陳情，北區衛生所主任，竟連續多次搶屍相驗，幾乎整天都在殯儀館看守，讓許多德高望重的醫師憤而離去。鄭功進強調，從每年相驗規費收入，醫療作業基金近千萬，應該編列專款專用，貫徹管用合一的規範，減輕北區衛生所的行政負擔，全面特約化，提出行政相驗駐點特約醫師獎勵辦法。議員施志昌、林祈烽、鄭功進市政聯合總質詢公開指出，北區衛生所的相驗量，竟然高達1359件，平均破百件的相驗服務量，嚴重排擠既有北區衛生所的相關行政業務，連原先一周兩次的門診，也被用因應新冠疫情的理由縮減一次，卻被民眾發現整日待在崇德殯儀館，館內的行政相驗駐點醫師服務處，變成他個人的第二辦公室，所有的死亡證明書都蓋好自己的章，幾乎所有既有的特約醫師全面跑光，市府應積極提出改善辦法。鄭功進說，特別是知名的高大成法醫，竟然有超過三次，家屬已經聯繫高醫師前往北區殯儀館驗屍，竟被北區衛生所的祈主任蠻橫「搶屍」，等高醫師到了現場，硬要亡者的家屬讓「大體」給該主任驗，並請高醫師撤銷通報把名字更改，主任行政霸凌的情形，應限期改善，全面特約化，而非排擠現有北區衛生所既有的業務。鄭功進強調，全台中能行政相驗的醫師超過6000位，為落實管用合一原則，請衛生局協助民政局生管處，盡速找出熱心醫師，協助排班行政相驗，相信不是難事；此外，不論是民政局、還是衛生局，皆應共同盡早訂定行政相驗駐點特約醫師獎勵辦法。衛生局表示，行政相驗除由衛生所醫師提供服務外，目前尚有51家醫療院所為指定服務醫療院所，共有52位醫師提供服務，衛生局與生命禮儀管理處為提供簡便開立死亡證明書服務，於崇德殯儀館內設置「行政相驗駐點醫師服務處」，未來將規劃北區衛生所醫師於週一至週五下午1點至3點提供駐點服務，其餘時間則由台中市行政相驗指定醫療機構提供行政相驗服務。