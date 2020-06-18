影／大甲媽祖遶境回鑾　國軍與民眾協助打掃市區街道

2020年大甲媽祖遶境進香，媽祖鑾駕回鑾17日夜駐北斗奠安宮，由於新冠肺炎疫情未歇，北斗鎮公所不敢輕忽，遶境鑾駕今（18）日凌晨起駕，鎮公所一大早就派遣人員在奠安宮以及人潮聚會熱點進行環境清潔消毒工作，鎮長李玄在說，努力做好各項的防護措施。

▲鎮公所一大早就派遣人員在奠安宮以及人潮聚會熱點進行環境清潔消毒工作。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.18）

大甲鎮瀾宮媽祖遶境回鑾北斗鎮，往年所到之處萬人空巷，不少流動攤販索性跟著遶境賺進香財，喧嘩過後經常留下滿地垃圾，鎮公所特別商請陸軍砲兵部隊測考中心調派人力支援，帶隊官表示，官兵利用戰備之餘，協助北斗鎮公所整理市容，雖然每個阿兵哥都是揮汗如雨，但感謝一些民眾主動加入，減少許多打掃時間。

李玄在表示，這一次清潔隊派出40名人力，還好有43位國軍弟兄的協助打掃，耗費六個小時的清掃，共清出十多噸的垃圾，這一次的垃圾量還比去年多上一倍；當國軍弟兄協助完成清掃工作後，清潔隊也接著在媽袓遶境駐足北斗鎮各交通道路人潮聚會熱點(宮廟)、學校、公務機關等地點戶外公共環境中，民眾易觸摸處進行清潔消毒工作。

▲大甲鎮瀾宮媽祖遶境回鑾北斗鎮，不少流動攤販索性跟著遶境賺進香財，喧嘩過後經常留下滿地垃圾。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.18）

李玄在說，國軍弟兄在不影響戰備情形下，支援協助打掃北斗鎮的街道，使鎮容很快恢復乾淨，乃是軍民一家的表現，贏得民眾的掌聲。