影／吃荔枝遊古蹟送贈品　品嚐好吃荔枝正是時候

▲彰化荔枝遠近馳名，也能做出一道道美味荔枝創意料理，林世賢邀請大家來品嚐。（圖／記者葉靜美攝，2020.06.18）

為促銷今年盛產的荔枝，彰化市長林世賢今（18）日表示，公所將結合荔枝果農、農會及在地企業，於21日(星期日)上午9點至下午1點，在火車站前U-Bike廣場舉辦「彰化300 美荔古城」荔枝促銷活動，歡迎大家一起品嚐好吃荔枝暢遊古蹟。彰化八卦山沿線一帶，正值荔枝盛產果實纍纍，為幫助荔枝果農創造更多收入，彰化市公所將於21日(星期日)上午9點至下午1點，舉辦荔枝促銷活動，地點選在人潮眾多的彰化火車站前U-Bike廣場，聚集彰化市荔枝果農，蒞臨現場擺設攤位，讓民眾購買新鮮甜美的荔枝。活動當日現場推出前200位、消費滿100元，可抽酷碰球一顆，抽到什麼數字，就送幾斤荔枝；消費滿300元者，再加碼送「今夜星辰休閒農場」入場券一張；喜歡吃荔枝的朋友要趕緊把握機會21日到火車站前U-Bike廣場購買。林世賢表示，彰化荔枝非常有名，包括台灣麵包師傅吳寶春拿下法國世界盃麵包大賽冠軍，自創的米釀荔香麵包致勝關鍵就是彰化黑葉荔枝做出來的荔枝乾，連吳寶春的徒弟王鵬傑青出於藍勝於藍，也愛用彰化在地荔枝果肉做成好吃的麵包。彰化市荔枝產區主要位於快官、石牌、福田里，盛產黑葉荔枝，八卦山脈也有不少的知名景點包括四面佛寺、步道等，民眾享受採荔枝樂趣也能飽覽八卦山獨特的人文風光。林世賢、彰化縣副縣長洪榮章等人誠摯邀請大家來彰化品嚐好吃的荔枝。