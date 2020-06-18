影／田中鎮長洪麗娜兼職乾德宮主委　監察院通過彈劾

彰化縣田中鎮乾德宮主委雙胞案懸，現任鎮長洪麗娜2年前就任後同時兼任乾德宮代表人職務，違反公務員服務法不得兼職的相關規定，經監察院以10比0的票數通過彈劾洪麗娜，洪麗娜今（18）日說，公務員懲戒委員會來文後，將會依照實際情事提出答辯，期待可以獲得公允的對待。

▲田中乾德宮位於田中鎮西路里的媽祖廟，為該鎮的信仰中心，其媽祖稱為「田中媽」。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.18）

近年乾德宮因管理權問題引發各派系角力，乾德宮土地為私人捐建，信徒捐輸的香火財產獨立運作，受公所管理輔導，幾十年來鎮長兼任寺廟管理人成為不成文慣例，但在法令修改後，卻出現「球員兼裁判」疑慮遭內政部糾正。

洪麗娜指出，因前鎮長申請管委會所持公文用印與乾德宮原始印鑑不符，她才以乾德宮代表人身分行文縣府提出訴訟，結果反成對方檢舉證據，感到相當無奈，將會提出抗辯，她也一度聲淚俱下表示，作為一個媽祖信徒，她會勇敢的去面對這些無情的打壓以及抹黑攻擊，拒絕「鎮廟變家廟」的事情發生。

▲洪麗娜指出，因前鎮長申請管委會所持公文用印與乾德宮原始印鑑不符，她才以乾德宮代表人身分行文縣府提出訴訟，結果反成對方檢舉證據。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.18）

根據監察院彈劾審查會指出，洪麗娜就任後，曾在2019年5月1日、6月13日以「乾德宮代表人」名義行文鎮公所及彰化縣政府，且乾德宮收取香油錢後的收據也有「管理人洪麗娜」具名，違反公務員服務法第14條：「公務員除法令所規定外，不得兼任他項公職或業務」，以10比0的票數彈劾洪麗娜，並移請司法院公務員懲戒委員會審理。

洪麗娜指出，乾德宮自1950年起就沒有管理人，依據乾德宮暫行管理組織章程，乾德宮土地為私有，在未取得產權前，由田中鎮公所依業務職權責輔導代管，首屆由當時鎮長謝樹生擔任管理人，至第18屆由她當選鎮長後都是如此。

▲彰化縣田中鎮乾德宮主委雙胞案懸，讓媽祖好難為。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.18）

洪麗娜說，前鎮長鄭俊雄於2014年卸任前申請管委會時持的公文用印，經過鑑定與乾德宮原始印鑑不符，有偽造文書嫌疑，她擔心「鎮廟變家廟」，因此以代表人身分行文彰化縣政府、法院，提出行政訴訟，也為免牴觸法令，她於今年1月與乾德宮委員共同推舉委員許廷彬擔任管理人，無奈竟成為有心人士檢舉證據，遭到監察院的彈劾處分。