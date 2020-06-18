影／另類謝師宴超揪心！老闆霸氣包場招待優秀家扶兒用餐

社會處處有愛心，今（18）日彰化市「初宴烤魚川菜餐廳」老闆葉振銘霸氣包場招待今年高中應屆考上國立大學的優秀家扶兒用餐，更讓每位家扶兒邀請心中最想感恩的人一同出席，火鍋世家梁敏章店長加碼送30份餐券、送青茶贊飲料店廖金泉老闆更是直接送來自製消暑飲料90杯。
葉振銘表示，受到彰化愛心店家捐贈自己生產的泡菜、水餃、鐵蛋提供義賣，並把所得全捐家扶，臉書社團彰化人大小事與生活美食版主主動協助幫忙直播號召民眾響應，更有店家將開幕活動一日所得全數捐家扶，這樣的善舉讓他也想跟著大家的腳步一起參與。
優秀家扶兒今年考上國立大學有許多位，但是他們沒有能力可以聚餐吃美食，更不可能邀請自己心中感恩的人一同來享用大餐。今年以乙級電器修護證照技優推甄勤益科大冷凍空調與能源系的苡云說，家中的開銷都是靠媽媽辛苦工作才能得以溫飽，感謝葉叔叔的招待，讓我可以邀請媽媽一同來參加這場特別的謝師宴。
星期日即將前往弘光科技大學護理學系面試的家扶兒士吉，國中時因母親改嫁父親車禍過世，生活由伯父伯母照顧，同時開始接受家扶的幫忙與協助，得知此次葉叔叔的愛心招待，士吉第一個想要感謝的人是家扶社工老師雷騏，雷騏老師的指導與陪伴，讓他正向開朗的面對未來人生！
彰化家扶主任王震光指出，受疫情衝擊最劇的就是弱勢家庭，自今年初捐款金額都大幅下降，家扶也很擔心接下來要怎麼繼續協助弱勢家庭，我們也積極在籌募獎助學金，讓家扶兒開學時可以不用煩惱昂貴的學費與生活費。
王震光很感謝愛心店家一棒接一棒關心著家扶兒，感恩大家面對疫情影響之下仍然心繫家扶，給予家扶兒這麼有意義的活動，讓他們能夠與一般孩子一樣的成長！
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