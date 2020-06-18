影／媽祖繞境回鑾　沿路各式吃食展現花壇鄉親的熱情

大甲媽祖繞境今年雖受疫情影響延後舉行，依然吸引許多信眾參與，所經之處沿途更有眾多善心人士提供香客各式飲食，花壇鄉民代表翁啟祐服務處連續6年集結各界善心人士，今（18）日在媽祖繞境回鑾的彰員路上，設置現滷茶葉蛋及麵包給香客使用，希望能讓香客們感受花壇鄉親的熱情。
翁啟祐表示，今年已經持續第六年，共募集4000顆茶葉蛋，這次又結合在地超商店家提供1000份麵包，讓香客們經過花壇能感受到花壇鄉親的熱情，因應新冠肺炎防疫措施，今年也特地在攤位旁準備酒精消毒液供大家使用，現場工作人員也全程配戴口罩，讓防疫與廟會文化都能兼顧，活動也會一年比一年更加盛大。
提供1000份麵包的全家店長謝忠儒表示，為了兼顧防疫，不管是蛋或麵包，所有的食品都採獨立包裝；期望藉著大甲媽祖繞境活動，讓大家能越來越旺，透過活動讓更多人走到戶外，享受大自然。
第一次參與徒步繞境的陳先生說，走過才深刻體驗到大家口中所說的台灣最美的風景是人的意思，在走到雙腳起水泡時，就有不認識的信眾無條件的載了他一程，讓他相當感動，更感謝媽祖牽起這條善的線。
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。