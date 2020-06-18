影／維護大自然鰻魚苗資源　重振鰻魚王國美譽

彰化區漁會招募10位漁民志工組成護魚保育巡守隊，今(18)日上午舉辦成立大會，縣長王惠美授旗給保育巡守隊班長莊虎岩，彰化區漁會總幹事陳諸讚說，未來保育巡守隊將不定期巡守，以確保舊濁水護魚河段生態不受破壞，達成封溪護魚保育成效。

▲保育巡守隊將不定期巡守，以確保舊濁水護魚河段生態不受破壞。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.18）

王惠美強調，彰化以前是鰻魚王國，尤其是鹿港地區，但後來鰻魚苗減少而沒落，縣府、區漁會及地方民眾希望鰻魚苗能能源源不竭，因此縣府公告舊濁溪自二溪路溪湖橋起至出海口段，禁止垂釣、捕捉8公分以上鰻魚，違者將依漁業法裁處3萬至15萬罰鍰，同時感謝漁民自主組成巡守隊護魚，縣府也支持，希望大家一起努力讓鰻魚在舊濁水溪內護育，拜託大家一起巡守，維護大自然珍貴的鰻魚苗資源。

▲彰化以前是鰻魚王國，尤其是鹿港地區，但後來鰻魚苗減少而沒落，縣府、區漁會及地方民眾希望鰻魚苗能能源源不竭。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.18）

王惠美說，以往因過度捕撈及氣候關係致鰻魚苗減少，未來希望鰻魚等各種魚都能夠在好好成長，舊濁溪的鰻魚苗，約100餘天後游至鹿港、福興沿海時約可長到8公分，因此希望漁民於10至12月再到海邊撈捕，巡守隊成立後加強巡守，一起守護大自然的魚資源。

▲縣府公告舊濁溪自二溪路溪湖橋起至出海口段，禁止垂釣、捕捉8公分以上鰻魚。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.18）

陳諸讚指出，往年很久都沒有鰻魚苗，鰻魚苗無法以人工成功繁殖，是相當珍貴的魚種，因此在封溪段進行護漁的工作，讓鰻魚苗回海中成長後再回流，以繁殖更多鰻魚苗，讓漁民捕撈養殖，這次成立護魚巡守隊，定時定點巡守並藉由此機會宣導，希望所有漁民不要在捕撈8公分以上的鰻魚，若不慎誤撈則應盡速放生，同時也將會在各場所宣導讓漁民及民眾周知。

農業處長邱奕說，彰化區漁會後續也添購反光背心、安全帽及手電筒等設備，讓巡守隊員在執行任務時能更加安全。