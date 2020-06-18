縣府提供一條龍服務　冷凍食品霸主15億彰化建新廠

彰化縣伸港鄉圓寶冷凍食品公司，從事生產優質的貢丸等冷凍產品，行銷歐美日等國家，2007年曾以業績年成長100%、榮獲農委會外銷績優廠商表揚；圓寶冷凍再斥資15億元於秀水鄉建置新廠，今（18）日舉辦新廠開工動土典禮，縣長王惠美讚揚圓寶冷凍食品是全台市佔率高達一半的隱形冠軍。

▲圓寶冷凍食品全台市佔率一半，再斥資15億元於秀水鄉建置新廠。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.18）

王惠美表示，彰化縣是中小企業原鄉，工廠家數超過1萬7000家，今年工廠家數新增205家，商業登記部分新增1032家；這次新廠開工，嘉賓雲集，王惠美稱讚是彰化具備國際競爭優勢的傳統產業，祝福建置新廠後更上一層樓，也歡迎企業繼續在彰化縣投資設廠，縣府有從土地到建築、設廠一條龍的服務團隊，協助解決各項問題。

圓寶冷凍食品股份有限公司起家於伸港鄉，自1986年創立以來，以「福茂」為品牌深耕台灣34年，近年鎖定外銷市場，「香菇貢丸、芋頭貢丸」美味Q彈，獲得歐、美、日等高階市場青睞，可說是米其林星級美食。圓寶公司更於2007年以業績年成長100％，榮獲農委會外銷績優廠商表揚；副總經理賴勝煌更於2017年獲得經濟部全國優良商人獎殊榮。

▲圓寶冷凍再斥資15億元於秀水鄉建置新廠，舉辦新廠開工動土典禮。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.18）

圓寶是彰化具備國際競爭優勢的重要傳統產業，斥資15億元於秀水鄉建置新廠，土地面積達7000坪、第一期開發佔地面積5000坪、4樓總建築面積8500坪，含冷凍自動倉儲10000儲位乙棟，製造貢丸、魚丸等丸子類之智慧化食品科技廠，引進智慧化全自動生產線，擴大生產規模，新廠預計2022年8月底完工，目標取得食品業界鑽石級認證標章SQF(食品安全品質標準Safe Quality Food)與FSSC(食物安全管理系統Food Safety System Certification)，營運上線邁入全球食品市場行列之新里程。

正當台灣口蹄疫成功拔針、疫情區解封之際，認為台灣加工肉製品進軍國際市場前景看好，再度斥資15億、在秀水鄉闢建新廠，將透過自動化降低人力接觸汙染，更具有先進全廠管理系統，從備料、生產、品管、環保排放等流程，都進行智慧化和大數據營運分析管理。