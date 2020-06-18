影／北斗商業鬧區一民宅發生大火　三人逃出火窟

▲民宅為鐵皮屋建築，高溫大火悶燒，現場不斷冒出陣陣濃煙，由於整棟都是鐵皮屋，大火的屋內悶燒，頂樓竄出陣陣濃煙，週邊道路幾被煙霧彌漫。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.18）

彰化縣北斗鎮斗苑路與三民路附近一處民宅中午發生大火，由於該民宅為鐵皮屋建築，高溫大火悶燒，現場不斷冒出陣陣濃煙，還飄出惡臭，警消獲報抵達隨即拉起水線灌救，82歲周姓婦人及2名林姓民眾都自行逃出火窟，火勢在下午2點10分就撲滅，無人傷亡，詳細的起火原因將由火調人員調查。

▲北斗鎮斗苑路上一處民宅大火，消防隊隨即派出消防人員26名，前往搶救，火勢很快受到控制，現場也無人受困傷亡。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.18）

北斗鎮斗苑路一段173號一間3層樓的鐵皮屋今（18）日中午傳出火苗，火勢迅速在頂樓竄燒，消防隊在半小時內控制火勢，鐵皮屋頂樓付之一炬。

火場位在彰化銀行正對面，大火一發生，引來許多民眾圍觀，北斗警分局派員進行交通疏導管制；彰化縣消防局第四大隊副大隊長洪坪鋒表示，大火發生時，火苗從頂樓傳出，由於整棟都是鐵皮屋，高溫大火悶燒，警消獲報抵達隨即拉起水線灌救。

▲北斗鎮斗苑路一段173號一間3層樓的鐵皮屋傳出火苗，火勢迅速在頂樓竄燒。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.18）

洪坪鋒表示，今天下午1點31分時獲民眾通報，位於北斗鎮斗苑路上一處民宅大火，隨即派出北斗、田中、埤頭、溪湖、溪州及四大等消防分隊，共車輛14部，消防人員26名，前往搶救，火勢很快受到控制，現場也無人受困傷亡。

附近居民表示，該鐵皮屋是民宅沒錯，但一樓有承租給飯糰店與童裝店等，剩下應該是自住，而頂樓則設有佛堂，所以煙霧看起來顏色較濃烈，鐵皮屋悶燒後應該就沒用了，因為高溫會造成鐵皮屋鋼樑變形，未來可能還會有倒塌的情形；由於整棟建物都是鐵皮屋，大火發生在中午氣溫最高的時刻，是否頂樓高溫引發屋內易燃物而起火，消防局還要進一步調查。