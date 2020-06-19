影／鹿港鎮立幼兒園畢業班　成果展大玩復古柑仔店創意

▲鎮立幼兒園羚羊班老師施麗君說，柑仔店是許多人心中的童年回憶。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.19）

▲主題教學成果，有懷舊的柑仔店、阿公阿嬤的童玩、獨具個人特色的手作、夏季繽紛清涼的剉冰…等師生創作。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.19）

▲許志宏表示，這場大班幼兒作品展藉由專業優質的藝廊空間，呈現師生以「童心、童玩及童趣」的創作主軸。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.19）

▲柑仔店是許多人心中的童年回憶，小時候或多或少都吃過古早味零食，擁有過某些童玩。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.19）

鹿港鎮立幼兒園將於鳳凰花開的6月，在鹿港鎮圖書藝文中心為大班幼兒舉辦為期一周的「畢業班主題教學靜態成果展-藝童來趣玩」，鹿港鎮長許志宏邀請大朋友、小朋友一同來觀賞，透過小朋友們童稚的心靈來感受多彩繽紛的夢想天地。鎮立幼兒園羚羊班老師施麗君說，柑仔店是許多人心中的童年回憶，小時候或多或少都吃過古早味零食，擁有過某些童玩，比起現今的科技玩物來的有溫度；走進小小的店鋪，耳邊傳來懷舊的音樂，彷彿走入了時光隧道，十塊錢的銅板可以買什麼？這裡一顆糖只賣你兩塊錢。因此，從今年三月開始他就籌辦以柑仔店為主題，原本要帶領小朋友走訪老街的柑仔店，讓小朋友實際去認識一景一物，以及沒有超市沒有便利商店的年代，但因疫情只好透過影片來教學。許志宏表示，這場大班幼兒作品展藉由專業優質的藝廊空間，呈現師生以「童心、童玩及童趣」的創作主軸，展出自6月16日起至6月23日止，為期一週。本次聯展是由教師運用主題教學精神，提供幼兒豐富的情境與引導，讓幼兒從探討主題過程中經過引導、討論，從心出發，發揮想像力並運用不同素材豐沛創作能量。活動期間還將展出畢業班一年來的主題教學成果，有懷舊的柑仔店、阿公阿嬤的童玩、獨具個人特色的手作、夏季繽紛清涼的剉冰…等師生創作，每班的呈現都饒富童趣及特色。許志宏說，每個寶貝都是小小藝術家，歡迎鄉親們「樓上招樓下、厝邊招隔壁」，作伙來參加這場屬於孩子人生的第一場作品成果展，大家的蒞臨對於支持孩子的創作，將是最大的鼓勵及肯定。