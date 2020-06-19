大甲媽祖回鑾遶境　實施交通疏導管制

大甲媽祖遶境進香活動為期9天8夜即將進入最後尾聲，因大甲媽祖回鑾時，鑾轎將在大甲市區內遊街遶境，屆時必有大量信徒人潮湧入大甲區跟隨參拜，勢必影響市區交通壅塞及車輛回堵情況，為避免造成塞車的困擾，台中市政府警察局大甲分局為維護道路交通安全與順暢，呼籲民眾進入大甲市區可多搭乘大眾運輸交通工具，免去舟車往返及塞車之苦。





另外，為防範不法宵小伺機扒竊及聚眾鬥毆事件，大甲分局規劃設置「機動派出所」加強防竊宣導及服務外，更規劃「應變處理小組」來防制暴力鬥毆等違法行為，確保民眾安全；大甲警分局強調，若有聚眾三人以上暴力脅迫等行為，將會依最新修正刑法149、150條嚴辦。為防範往年熱情的信眾欲跟隨鑾轎或搶轎，而發生暴力衝突等事件，警分局也事先約制轄內宮廟及陣頭勿滋生事端，呼籲參加遶境的民眾保持虔誠熱情、平和理性來迎接大甲媽祖遶境祈福。











大甲媽祖回鑾遶境6月20日，大甲分局規劃交通疏導管制作為如下





一、實施三層交通管制措施:





（一）第一層：規劃行人徒步區，大甲區三民路以東、中山路一段以西、文武路以南、光明路以北， 10時至24時全面管制汽、機車進入。





（二）第二層：規劃禁止汽車進入區，大甲區經國路以東、中山路一段以西、育英路、大甲街與新政路以南、經國路與中山路一段南端交叉路口以北，10-12時彈性管制、12時起全面管制。





（三）第三層： 實施調撥車道管制路段，大甲區經國路與文曲路口至中山路與東安路口南下車道， 8時至20時內側車道調撥為北上方向行駛。





二、進入大甲市區建議車輛行駛方向





（一）自國道三號進入大甲市區





下國道三號à左轉甲東路à可至「美人山舊營區」臨時停車場





（二）自西濱快速道路進入大甲市區





由西濱快速道路à左右轉大安港路à可至大甲體育場停車場





及臨近道路路邊停放。





（三）自清水沙鹿進入大甲市區





由中山路一段à左轉東安路à右轉興安路à左轉新政路à右轉





大安港路à可至大甲體育場停車場及臨近道路路邊停放。





（四）自苗栗進入大甲市區





由中山路à右轉經國路à可至大甲體育場停車場及臨近道路路





邊停放。





三、大甲市區周邊停車場資訊





(一)「美人山舊營區」臨時停車場(位於甲東路致用高中對面，約500個停車位)，再徒步進入大甲市區約15分鐘。





(二)大甲體育場停車場含周邊道路(約350個停車位)，再徒步進入市區約10分鐘。





(三)大甲火車站後方空地停車場(約80個停車位)，徒步至鎮瀾宮約4-5分鐘。





四、大眾運輸資訊





(一) 坐火車、拜媽祖、不塞車：可以將車輛停放鄰近車站，再搭乘區間車進入大甲站，下車沿蔣公路步行3-5分鐘即可到達鎮瀾宮。





「北部」民眾：停放於苑裡火車站。「中、南部」民眾：停放於台中港、清水、沙鹿、龍井、大肚、追分、成功、新烏日及彰化火車站。





搭高鐵至臺中之旅客可於台鐵新烏日站轉乘區間車至大甲火車站。





(二) 搭公車、來參香、免堵車：鼓勵民眾搭乘公車，於豐原或臺中搭乘往大甲方向公車，至大甲總站下車，減少車流直接進入大甲市區造成之交通衝擊。



