敬老金匯款申請書層層傳遞　議員疑個資外洩

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重陽佳節即將來臨！有民眾收到台中市政府重陽節敬老禮金，金融帳戶匯款申請書，要求填寫完畢後，並由各地鄰長收齊轉交給里長，里長再交給里幹事送到各區公所﹔對此，民進黨議員張家銨痛批，層層傳遞方式蒐集個資，造成嚴重的個資外洩疑慮。台中市議會今(19)日進行市政總質詢，議員張家銨表示，過去重陽敬老禮金的發放，只要符合領取資格者，各區公所將主動通知，依長輩需求採現金或匯款方式發放但是今年有民眾接獲通知單，必須填寫基本資料，身份證正反面影本，以及存摺帳號，最後還需要親自簽名，並由鄰長收齊，再交給里長，里長再交給里幹事送到各區公所。張家銨指出，雖然接獲通知民眾雖不佔大多數，大概以過去親自領取，或者今年剛好滿65歲符合領取資格的人，但今年以交給鄰長方式蒐集個資，將會因層層傳遞而嚴重的把個資外洩現今詐騙集團花招百出，若是有心人事冒充鄰長，將使老人家增加遭詐騙的機率，讓他們損失慘重。張家銨指出，全國109年1-5月，65歲以上遭到詐騙為1490人次，占10.39%；108年1-12月，65歲以上遭到詐騙為3385人次，占9.82%；台中109年1-5月，65歲以上遭到詐騙為142人次，占10.67%；108年1-12月，65歲以上遭到詐騙為241人次，占9.38%。並呼籲市府，與區公所橫向溝通非常重要，必須重新檢討執行方式是否有漏洞。民政局表示，市府將儘速協調區公所研擬防範個資外洩作業措施，包括區公所於提供申請書時，必須附上印有區公所名稱的可密封公文袋，請老人家將申請書寫好放入後親自密封，無論是請鄰長或里長、里幹事協助收件都不會有個資外洩問題，且僅能由承辦人開啟密封袋，達到個資保密原則。至於恐有詐騙份子冒充鄰長前往收件，民政局將請區公所一併研議，採雙人到府收件方式，請里長、配戴識別證的里幹事陪同鄰長前往收件，避免有人員冒充問題。