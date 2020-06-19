紓困效率慢半拍　運彩商業公會代表聯袂北上陳情

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財政部已發放紓困金給公益彩券業者，教育部體育署的紓困動作卻慢半拍，至今全台灣1700多家運彩券商仍翹首苦等對此，運彩經銷商商業同業公會很不滿，今天聯合運彩券商40餘名代表，由理事長何昱奇帶隊赴北向教育部體育署陳請，立委立委何欣純也贊聲，要求體育署簡化紓困流程，加速發放紓困金。何昱奇表示，受到疫情蔓延影響，括日本東京奧運、溫布敦網球公開賽及美國NBA職業籃賽等大型國際運動賽事都取消或延辦，台灣職棒也延到四月中旬才開打，台灣各項運動產業嚴重受創，運彩經銷商因為沒有投注標的，首當其衝受創最重，1700多家經銷商面臨斷炊，生活陷入困境。為了協助經銷商度過難關，運彩商業公會在立委張廖萬堅、黃國書等人力挺下，曾數度公開要求政府將運彩經銷商列入紓困對象，也獲得同意，但全台1700多家運彩券商，自3月份獲得一筆1萬元補助後，至今完全沒有拿到任何紓困費用，紓困動作慢半拍，經銷商等不及，今天聯袂北上立法院陳情。何昱奇指出，運彩經銷商每天開門就注定要賠錢，面對沈重開銷，運彩投注的國際各賽賽事，又不知何時恢復，至今只收到一筆3月份的紓困補助，後續紓困毫無著落，眼看其他產業的紓困補助早已落袋，連公益彩券經銷商紓困過過比例都高達九成，運彩經銷商如何能心平。對此，偕同北上陳情的立委何欣純表示，隨著疫情趨緩，全國產業紛紛振興中，卻驚見運彩經銷商紓困未能到位，紓困無章法，各產業紓困標準不一，讓人不敢苟同。何欣純主張，紓困申請與發放標準應該相同，發放流程更應簡化從速，讓需要的人能及時獲得協助。