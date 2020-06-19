賞日環食逛購物節　市府加碼鼓勵民眾來嘉旅遊

▲嘉市好店，都為遊客準備了最好的伴手禮。（圖／記者郭政隆攝影2020.6.19）

▲嘉市好店，都為遊客準備了最好的伴手禮。（圖／記者郭政隆攝影2020.6.19）

▲嘉市好店，都為遊客準備了最好的伴手禮。（圖／記者郭政隆攝影2020.6.19）

後疫情時期，正是經濟復甦、百業振興的好時機，嘉義市趁著日環食來臨的熱潮，熱烈推展「2020嘉義市購物節」，除了中央推出的振興三倍券、安心旅遊補助，嘉義市政府再加碼祭出「單筆消費600抽汽車」以及「來嘉住宿送600嘉遊金」的2項好康，全台特選好康就在嘉義市。嘉義市推出購物節2大好康專案，加上著名遊遊景點，充滿日式風情的檜意森活村及製材所，要讓國內旅客「一秒到日本」；安排兩天一夜小旅行，選擇嘉義市購物節特約旅館並訂購專案房型，入住時就能「多」拿到600元嘉遊金，認明店家張貼「2020嘉義市購物節特約店家」識別貼紙，都可以折抵消費，比起前往其他縣市旅遊，更是多出一筆額外的購物津貼。嘉義市長黃敏惠表示，大家為了看日環食，幾乎所有的飯店幾乎都客滿，甚至所有的嘉市好店，都為遊客準備了最好的伴手禮，可以讓遊客帶回去，與親友分享；市府也加碼，購物節為了鼓勵消費，推出2項好康。第一項好康，只要在嘉義市不限任何店家單筆消費滿600元取得發票，於購物節LINE官方帳號登錄發票資訊，就能抽Toyota汽車、Gogoro電動機車等三百多項大禮；第二項好康，只要入住嘉義市購物節特約旅館專案房型，就能拿到600元嘉遊金，300元住宿嘉遊金現抵住宿費，另外三張100元購物嘉遊金可認明張貼「2020嘉義市購物節」識別貼紙之特約店家，折抵消費，歡迎大家來看日環食，深度旅遊就在嘉義市。嘉義市購物節2大好康包括市區內所有店家，不論是食衣住行的消費，只要憑發票，通通可參加抽獎，部分飯店搭配中央安心旅遊補助及中央振興券幾乎可以零元入住，旅客選擇專案房型還可再收600元嘉遊金，花費少少、好康多多是防疫旅遊的首選城市，同時，嘉義市單筆發票滿600元即可於官方Line@登錄抽獎，總價值超過百萬的贈品，最大獎可獲得Toyota Vios 汽車一部，還有Gogoro、iPhone 11 Pro等多達300多項好禮，活動期間自6月21日起至8月31日止。