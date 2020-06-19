武崙國中學子當創客　自製「尋日望遠鏡」觀日環食

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▲武崙國中指出，所謂的尋日器，其目的是讓民眾觀測時，眼睛不必ㄧ直湊近望遠鏡的鏡頭，加上太陽濾膜，減光之後才能用肉眼透過望遠鏡觀測。（圖/基隆武崙國中提供）

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▲6月21日當天，李冠儀與劉作融老師，將帶著學生與家長共20人，南下雲林湖口海邊觀測日環蝕。（圖/武崙國中提供）

不想再等195年才能再見的天文盛事「日環蝕」，武崙國中發揮創客精神，透過科學探究、DIY與融入課程的統整性，在6月21日師長將帶著學生以自製的尋日太陽望遠鏡組，一起探尋武中獨有的賞日環蝕之路。創校以來就積極推動天文教育的武崙國中，是北部唯一校內擁有天文台與星象館的國中武中校長辜雅珍表示，為了讓天文教育不僅是用市售的天文望遠鏡來訓練學生觀星，學校更希望培養學生具有自製望遠鏡的能力，因此從最初用PVC管自製望遠鏡，到後來運用雷雕機，自製木質望遠鏡的過程，就是希望培養學生具有跨域整合，可以解決問題的素養。為了配合這次觀賞日環蝕的活動，武中天文教育指導老師李冠儀以及資訊組長李福祉，帶領學生思考如何以針孔成像原理，將原本用來觀星的天文望遠鏡改造成可以安全觀測日環蝕的太陽望遠鏡經過多次反覆的設計與改良，他們設計出依外型自行取名暱稱為「瓦力」的尋日器，這個用3D列印出來的尋日器，成本不到5元。武崙國中指出，所謂的尋日器，其目的是讓民眾觀測時，眼睛不必ㄧ直湊近望遠鏡的鏡頭，就可以輕鬆的知道望遠鏡的角度，是否已經有觀測到太陽。除了「瓦力」，還要在天文望遠鏡的前鏡加上太陽濾膜，減光之後才能用肉眼透過望遠鏡觀測。6月21日當天，李冠儀與劉作融老師，將帶著學生與家長共20人，南下雲林湖口海邊觀測日環蝕另外，武崙國中的同學也會在現場透過臉書進行直播，有興趣的民眾可搜尋「武崙天兵集團-武崙國中天文台」的粉絲專頁，就可以在家舒服又安全的欣賞天文奇景。教育處處長林祝里對於學校能善加運用智慧創客教室的設備，表達支持與肯定;她也說這代表學校教育的動能，已經能夠符應時事動態，並非照本宣科的填鴨式教育，而是落實108新課綱的精神，讓學生具有對應社會快速變遷與解決問題的素養。武崙國中也特別準備80個，同學們用回收光碟片自製的簡易版太陽觀測器，供有興趣在基隆賞日偏蝕的民眾免費索取，每人最多可索取2份，即日至6月21日中午12點，可以前往武崙國中警衛室索取。