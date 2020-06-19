歷時十年耗資8300萬　北港高中「陳陽春藝術大樓」落成

▲ 國立北港高中「陳陽春藝術大樓」落成啟用典禮，眾多貴賓及藝師共同揭牌。（圖／記者洪佳伶攝,2020.06.19）

▲國立北港高中「陳陽春藝術大樓」，一樓設有「社區共讀站」、二樓設有「大師展示中心」。（圖／記者洪佳伶攝,2020.06.19）

▲藝術大樓陳列校友書畫作品。（圖／記者洪佳伶攝,2020.06.19）

歷時十年構思規劃建造到落成，歷經3任校長呂培川、蔡孟峰、傅國樑經營擘畫，國立北港高中耗資8300萬新大樓19日熱鬧揭牌啟用，命名為「陳陽春藝術大樓」，大樓設計凸顯在地文化特色、兼具北港歷史風情，讓人體驗建物美感、感受歷史深度與訴說社區故事的地方，成為北港新亮點。建物外觀側面牆壁上的公共藝術為媽祖身旁「千里眼、順風耳」意象，希望學生能開千里遠見、能聽順風教誨。正面以磁磚拼貼成北港溪流意象，象徵北港溪滋潤北港，北港高中教育莘莘學子。一樓設有「社區共讀站」，歡迎民眾入內使用。二樓設有「大師展示中心」，陳列校友陳陽春大師畫作及其他，讓學生及社區民眾能受到藝術薰陶，啟發美的心靈。藝術大樓興建過程遭遇不少困難，第一期工程費用為4,980萬元。因建物仍須內部相關裝修及設備，在校長傅國樑多方奔走，除向教育部國民及學前教育署申請經費外，也邀集各方賢達人士，協助挹注資金，其中北港高中校友、亦為國際知名畫家陳陽春大師，得知母校有此需求，特將自己辛苦創作多年的作品捐贈母校，協助募款興建大樓。為了表示對陳大師的敬意，於106年校務會議通過將本大樓正式命名為「陳陽春藝術大樓」，以表彰對於大師回饋母校的心意。校長傅國樑感謝多方貴人協助，得以完成大樓的興建，「陳陽春藝術大樓」除了成為北港高中新興建物，吸引莘莘學子就近入學外，也大幅提升學校的教學環境品質。