轉型農地工廠打破罵名　嘉義縣田園工廠創新協會成立

為配合政府政策輔導現有農地工廠，嘉義縣田園工廠創新協會於19日正式召開成立大會，順利選出第一屆理事長由涂南昌擔任，將致力打破農地工廠造成環境污化的罵名，全體會員未來也將與台灣其他縣市的「田園工廠協會」共同「拚經濟、顧環保、守農地」的目標而努力。





涂南昌表示這幾年台灣每個縣市都陸續成立田園工廠協會，宣示農地工廠願意接受政府納管及輔導的決心，而臨時工廠登記停辦後，台灣各縣市的協會、民意代表、廠商們不斷的與相關部門、環保團體協商及爭取下，在108年7月24日總統頒佈「工廠管理輔導法」修正案，明令相關農地工廠合法可依循的條例。



▲縣社會局長蕭英成與議員共同參與嘉義縣田園工廠創新協會的成立，協助輔導現有農地工廠轉型。（圖／記者任禮清攝,2020.06.19）

協會強調嘉義縣為台灣重要糧倉之一，對於每個在這塊土地上打拚的勤奮業者，對工廠合法化必須付出一定的代價，以作為農業復育補償及補貼過去對週圍環境造成的負面影響。而違建工廠要取得合法化，必然要符合現行法令與標準，則包括排放、排廢水的環保標準、污水處理設施、公共安全等相關措施。





縣社會局長蕭英成、市府建設處長陳光興與縣議員楊秀琴、陳文忠、賴瓊如、副議長陳怡岳團隊共同參與田園工廠創新協會的成立，會員共同推選出首屆理事長，由擔任籌備會主任委員的穎杰鑄造涂南昌擔任，常務理事蘇文助、黃智隆，常務監事由王叔銘擔任。



▲為曾是經濟打拼勇將的農地工廠能打破罵名，嘉義縣田園工廠創新協會正式成立爭取權益。（圖／記者任禮清攝,2020.06.19）

新成立的嘉義縣田園工廠創新協會表示，了解嘉義縣農地破碎化嚴重程度，未來協助縣內農地上既存工廠轉型，落實拚經濟更兼顧農業、環保、公安，宣示配合政府政策輔導現有農地工廠，共同攜手完成美麗家園願景。









