影／監視器、集菸箱雙管齊下　開罰或票選彰化美食請選擇

為讓亂丟菸蒂行為無所遁形，彰化市清潔隊除引進移動式太陽能監視器，加強取締開單告發外，市長林世賢今（19）日也宣佈將廣設「美食」及「伴手禮」2款票選集菸箱，以提高癮君子定點丟棄菸蒂的意願，他更警告亂丟菸蒂最高可開罰6000元，勿以身試法，展現維護市容的決心。
造型可愛的集菸箱有彰化「美食」及「伴手禮」2種圖案，林世賢說，想讓自己肥，可以將菸蒂投入爌肉飯或肉圓的「美食」集菸箱中，想讓別人肥，則可以選擇「伴手禮」集菸箱中的桂圓蛋糕或蛋黃酥，呼籲癮君子能一起維護市容景觀，同時藉此行銷彰化美食及伴手禮。
林世賢指出，清潔隊每天上午8點至下午5點30分派員打掃火車站前廣場及各主要道路，下午5點至夜間11點，則派員在火車站前廣場熱點守候稽查，但因人力有限，仍遠遠追不上亂丟菸蒂的民眾，站前廣場、路面、側溝隨處可見被亂丟的菸蒂，為維護環境整潔，特別引進高科技太陽能監視器。
監視器錄到民眾抽菸隨地亂丟菸蒂情形，至今已取締開單告發70件，林世賢指出，太陽能監視器具隱密性、機動性、自動追蹤且畫質清晰；透過監視器畫面，無論是「彈菸姐」隨地亂丟菸蒂、「毀菸滅跡哥」把菸蒂丟到水溝內或是「菸蒂得來速哥」在車內抽完菸後將菸蒂丟出車窗外，這些亂丟菸蒂過程都能拍得一清二楚，據此進行開單告發。
清潔隊長林群富表示，配合環保署政策，清潔隊從今年3月份起出動近60人次，輔導近300家連鎖便利商店、網咖及連鎖咖啡店等，並宣導騎樓店面的業者應負起清除菸蒂責任，在適當地點設置熄菸設施，維護周遭環境。連鎖便利商店、網咖及連鎖咖啡店等騎樓店面店前或人行道，6月起列入優先稽查，稽查時發現有菸蒂、垃圾等廢棄物，則依廢棄物清理法規定，開罰商家1200元以上6000元以下罰鍰。
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