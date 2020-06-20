端午飄幸福味　北港農會包粽助弱勢

▲北港鎮農會推廣米食文化。（圖／記者洪佳伶攝,2020.06.19）

▲華山基金會致贈感謝狀給北港鎮農會由理事長蔡清波代表接受。（圖／記者洪佳伶攝,2020.06.19）

端午佳節即將到來，北港鎮農會推廣國產米食及愛護在地長者，19日舉辦「翠綠端午節．香飄幸福味」米食推廣活動，由家政班媽媽包粽，交給華山基金會轉贈弱勢家庭及獨居老人，讓他們歡樂佳節、感受社會關懷。北港鎮農會總幹事林翠香表示，應疫情關係這次參加包粽的婆婆媽媽們雖然人數有減少，但其滿滿的熱情仍促使婆媽們不遠自鄉村至本會參加這個活動，為的就是讓自己的好手藝、讓此次參與的民眾及華山基金會獨居老人感受的到本會的關懷之情。林翠香說，北港鎮農會推廣米食文化，堅持以在地北港好米、北港在地的鮮採花生、健康豬肉、香菇、鹹蛋黃、蝦米、油蔥酥等豐盛食材，結合節令與家政班媽媽的好手藝，共同實踐「吃在地、吃當季、吃原型、不浪費、共享食物」，從產地到餐桌，體驗食農教育最重要的精神—從飲食製作上親手勞動而學習，強調地產地消、環境友善式的農耕方式和最少化學添加物的在地食材料理，不僅讓古早味能延續下去，傳統的米食文化能加以推廣。北港鎮農會理事長蔡清波指出，農會以打造「足感心」理念為出發點，今年度執行行政院農委會綠色照顧示範推動計畫，融入長照及共食照顧的理念，凝聚大家對北港地區長者與獨居老人關懷的一份心，並與華山基金會配合，將這份充滿愛與美味的粽子分享給社區長者，送上一絲溫暖，讓他們也能感受佳節美好、社會關懷，為逐漸高齡化的社會盡一份心力。