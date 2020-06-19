南陽國小加碼畢旅　畢業生影城童樂會

▲大口吃爆米花、看電影，不一樣的畢業生影城童樂會。（圖／記者洪佳伶攝,2020.06.19）

雲林縣北港鎮南陽國小六年級畢業班因日前疫情影響，縮短畢旅活動，校長蔡維哲及家長會長蘇琮勝為增長與陶冶學生知能，秉持活潑教學精神，亦結合社區資源，特別加碼設計活動，今（19）日從學校步行至北港秀泰影城看電影，讓畢業生留下難忘的回憶。校長蔡維哲表示，今年受疫情影響，往年畢業生最期待的二天一夜的畢業旅行，改為一日遊劍湖山遊樂區，學生玩的很高興外，也希望有點不一樣的體驗，所以安排來到秀泰影城看電院，在家長會及會長蘇琮勝的全力支持下，包下兩廳院，讓學生體驗大影幕看電院。學年主任李佳穎指出，今年的畢業生有許多不一樣的回憶，原以為因疫情而停辦的許多活動，因為大家努力遵守防疫生活準則，而讓許多原已為沒機會參與的活動重新復甦，如畢業旅行、如南陽家長會為孩子們辦理的不一樣的畢業生影城童樂會、如畢業典禮，影城童樂會的活動，希望能讓孩子畢業前能有更多的歡樂回憶、也希望孩子知道並珍惜自己家鄉的文化資源。秀泰影城經理黃曦瑩表示，感謝南陽國小帶學生來體驗看電影，歡迎更多人用行動支持電影，走進電影院，目前影城電影票的部分有持聯名卡購票，平日5折的優惠，另外7/22文化部的藝文振興券藝FUN券將上線，歡迎民眾可以使用藝FUN券來看電影。畢業生看完電影高興的說「可以看大影幕、大口吃爆米花、喝可樂真開心」、「很好看希望我也有的魔法」、「出來看電影很好玩，可以和同學一起大笑」、「影片中的主角很帥」。