影／陸海空軍常備士官班相互關懷協會慰問彰化榮家榮民

為迎接端午佳節到來，社團法人陸海空軍常備士官班相互關懷協會理事長周三貴，偕同中華民國傷殘軍人協會理事長楊昭雄一行人，今（19）日前往彰化榮譽國民之家慰問，與榮民老大哥們噓寒問暖話家常，並致贈粽子應景及表達關懷之意，提前歡度溫馨佳節。

▲陸海空軍常備士官班相互關懷協會等社團揪團前往彰化榮家慰問。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.19）

周三貴表示，該會以關懷協助弱勢校友及榮民榮眷為創會宗旨，常年致力於陸、海、空三軍袍澤及中、低收入戶的慰問、撫恤服務，並適時支援其他公益組織的活動，此次為了讓榮民長輩能感受到社會的溫情，特別帶領志工伙伴趕工包粽子共250顆，期盼用最貼近、誠摯溫馨的行動來表達對榮民長輩的關心。

他說，榮民長輩年輕時隨國民政府來到台灣，為台海之安全付出青春歲月，台灣的百姓得以平安度日，在穩定中求繁榮進步，實在功不可沒，希望時值端午佳節之際，自己能盡一份心力，慰問這些年老無依，長年居住在榮民之家的長輩們，感受到滿滿的關懷與溫暖，並引起更多企業或社會善心人士共襄盛舉，一同來關懷，提升社會善良風氣。

▲帶領志工伙伴趕工包粽子，期盼用最貼近、誠摯溫馨的行動來表達對榮民長輩的關心。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.19）

周三貴指出，榮民弟兄年輕時隨國民政府來到台灣，為台海之安全付出青春歲月，台灣的百姓得以平安度日，在穩定中求繁榮進步，這群榮民伯伯們實在功不可沒，希望時值端午佳節之際，自己能盡一份心力，慰問這些年老無依，長年居住在榮民之家的榮民長輩們，感受到滿滿的關懷與溫暖。

家主任史浩誠說，端午節是我國非常重要的傳統文化節日，也是氣候轉變漸入炎夏之際，榮家關心榮民(眷)生活情況，提醒在外活動工作注意補充水分，並預防蟲蛇叮咬。史浩誠並致贈感謝狀，感謝其熱心公益，為榮家長輩盡一分心力的善行義舉，讓長輩們在端午佳節前夕感受到社會滿滿的溫情。