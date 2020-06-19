影／公益串聯攜手愛　端午暖心向前行　關懷列車啟動

為落實照顧弱勢民眾，彰化縣政府今（19）日啟動「端午佳節關懷」列車，第一波邀集唯愛庭園、興和精密、台灣期貨交易以及「嘉里大榮物流」等企業界，發放五千元端禮金與粽子等民生物資，讓弱勢家庭好過節。

▲彰化縣長王惠美將端午節禮金交到縣內經濟邊緣戶手中。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.19）

彰化縣長王惠美將端午節禮金及物資交到縣內300位經濟邊緣戶手中，並表示，感謝興和精密紡織捐贈端午節及中秋節愛心專用善款180萬元、台灣期貨交易所提供物資，以及嘉里大榮物流協助配送，新天地餐飲集團「唯愛庭園」也提供600顆飯店級的愛心肉粽，與縣府一起協助並紓緩弱勢邊緣戶民眾生活的困境。

王惠美說，「公益串聯站，彰化有夠讚」的資源整合平台，結合民間的力量，整合人力、物力、財力，並透過公開徵信及公布訊息，讓更多資源投入，本次活動也再度結合多家企業愛心。

▲彰化縣長王惠美頒贈感謝狀給多家愛心企業。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.19）

王惠美表示，縣府除了設立「公益串聯站‧彰化有夠讚」公益整合平台，也在八大生活圈中設置了23處「幸福小舖-實物銀行」的據點，匯聚縣內各項物資，亦在縣內八大區分別設立家庭福利服務中心，期許以「實物給付」補充「現金給付」，主動和提前介入弱勢邊緣家庭及個案，期許達到資源共享、「物」盡其「用」之目的，讓資源發揮最大效用。

王惠美強調，今天現場有國民年金所得未達一定標準宣導、福利健檢、就業媒合等相關服務，同時，為降低身心障礙者家庭照顧者之照顧負荷壓力、提升照顧者照顧知能及其生活品質，現場亦設有支持性方案諮詢攤位，歡迎大家多多利用。另外有關武漢肺炎疫情影響，中央政府政策的紓困專案，申請最後期限至109年6月30日止，紓困金是要讓大家在武漢肺炎疫情影響的期間能有辦法過生活。

▲活動現場也有國民年金業務宣導。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.19）

社會處長王蘭心也勉勵受助的家庭要珍惜這份資源，心懷感恩，期許這樣的關懷活動能拋磚引玉延伸下去，讓愛與希望遍及到弱勢家庭的家中與社會的各個角落。