策勵營運永續經營　中鋼公司召開股東常會及董事會

中國鋼鐵公司於今(19)日上午，在該公司小港廠中正堂，召開109年股東常會及董事會，由董事長翁朝棟主持，有董事王錫欽等人與會，該公司持股股東踴躍參與，以策勵營運永續經營。中國鋼鐵公司董事長翁朝棟表示，去(108)年是全球鋼鐵業非常艱困的一年，在美中貿易大戰紛擾、鋼鐵需求不振，以及成本劇增等壓力下，全球鋼廠的獲利，均面臨相當嚴重的衰退，而亞洲主要鋼廠淨利率均未達5%，甚至虧損。翁朝棟指出，該公司合併財報稅後淨利新台幣103億元，淨利率2.82%，與亞洲主要鋼廠相比較，排名第3，僅次於中國寶武集團的4.62%，以及韓國浦項鋼鐵的3.11%，息前稅前折舊前淨利率(EBITDA Margin，EBITDA/營業收入)14.02%，排名第2，略低於中國大陸的首鋼集團14.71%。翁朝棟說，該公司於6月初榮獲世界鋼鐵協會(worldsteel)頒發2019年「永續發展優勝企業」獎項，與其他八家鋼鐵同業並列為世界永續發展領先者，彰顯中鋼近年來在推動循環經濟、改善環保、綠能投資等永續發展的努力及成果，獲得國際間的高度肯定。翁朝棟進一步指出，但自今(109)年年初以來，由於新冠肺炎(COVID-19)疫情迅速在全球蔓延，各國紛紛採取防疫管制措施，嚴重的衝擊全球的消費、投資及貿易，導致全球經濟秩序受到嚴重的衝擊和破壞，市場形容這次疫情的衝擊相當於SARS+911+金融海嘯，全球正遭逢二次世界大戰後最大的危。此外，全球供應鏈更面臨嚴重的斷鏈危機，從去年美中貿易戰到今年疫情大爆發，跨國企業不得不重新思考全球布局策略，建立可信賴的供應來源，重組全球供應鏈關係，這也將是全球企業正在面對的重大新課題。中鋼公司並於於下午召開第17屆董事會第8次會議，會中決議為掌握離岸風電再生能源發展商機，依中能風場開發案進度及資金需求，在新台幣6.8億元額度內，與丹麥哥本哈根基礎建設基金(CIP)共同增資中發控股公司。翁朝棟說，中能風場開發案獲配併網容量300MW，目前為建置前期階段，正進行海床地質鑽探及與承包/供應商洽談規劃相關工程中，而離岸風電屬高密集用鋼產業，該公司參與中能風場開發案，除爭取多元鋼材銷售及離岸風電潛在商機，以及拓展離岸風電產業項目在地化外，並落實推動綠能產業發展業務，讓該公司朝向多角化經營，邁進一大步。