AI+5G打造醫療物聯網新趨勢　產學研分享暨技術交流

▲成大校長蘇慧貞（左）與人工智慧生技醫療創新研究中心主任孫永年合影。（圖／成功大學提供）

AI、IoT（物聯網）科技蓬勃發展，是工業轉型關鍵，更是醫療服務上另一關注焦點，「科技部補助人工智慧生技醫療創新研究中心」19日舉辦「AI+5G打造醫療物聯網新趨勢 專家分享暨技術交流展」。成大電機系教授李順裕分享團隊開發的「貼身守護神-具人工智慧穿戴式物聯網系統與平台」，利用AI分析加上雲端辨識技術，打造能即時監測心律的裝置；成大護理系教授柯乃熒介紹團隊研發的，溫心智慧手環在防疫時期的關鍵角色，華碩、仁寶、遠傳等業界大廠分享5G與AI技術發展於醫療的應用。「AI+5G打造醫療物聯網新趨勢 專家分享暨技術交流展」，為「科技部補助人工智慧生技醫療創新研究中心」攜手科技部補助全幅健康照護子中心、國研院人工智慧產學研聯盟、成大、中山大學等單位共同舉辦。成大校長蘇慧貞表示，期待透過5G與AI兩個關鍵技術的鏈結，提升醫院品質，進而走出醫院，實際進入社區運用，真正落實智慧醫療「落地」與「實踐」的精神價值。科技部次長謝達斌指出，AI從過去的深度學習到今日的智慧醫療，在過去幾十年裡有非常革命性的進展。因應現在全球少子化、高齡化社會，在人力短缺問題發生時，將會是一個非常關鍵性的角色。李順裕教授團隊所研發的「貼身守護神-具人工智慧穿戴式物聯網系統與平台」，貼身守護神之貼心片是能貼在胸口並即時監測心律的裝置，採用人工智慧分析加上雲端辨識的技術，使用者心律異常時可即時提醒家人及醫院，相較於市面上類似的系統，此產品具有體積更小且耗電更低的優勢。除了「貼心片」外，亦有穿戴式的「心律帶」可提供給從事運動的人使用，減少脫落可能性，除可知道運動心律狀況，還能提供卡路里消耗資訊。人工智慧分析加上雲端辨識的核心技術已衍生多項產品，包含應用於寵物的智慧寵物衣、智慧聽診器(貼心音)、癲癇訊號檢測與神經調控、可檢測高血壓、心臟病、糖尿病的智慧尿液檢測器等，可應用範圍相當廣泛。成大護理系教授柯乃熒團隊所研發的溫心智慧手環，能連續監測病患的體溫及心跳，人體發燒前，會有前期的體表溫度上升，配戴手環可以預警發燒。在COVID-19疫情期間，成大提供給居家檢疫學生配戴，透過手環掌握溫度趨勢變化做到隨時監測、及時警覺異常，避免疫情持續擴散。