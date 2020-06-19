安心旅遊補助金門加碼　來就抽一年台金機票單程飛到飽

為吸引台灣民眾前往金門安心旅遊，金門縣政府自7月1日推出「金門親子嘉年華」，除為親子精心規劃動靜皆宜的親子遊、體驗遊精彩遊程，並推出二項加碼禮，凡於方活動期間入境的旅客送金酒公司自產防疫酒精，還可參加「一年台金機票(單程)飛到飽及金門高粱酒99罈」的抽獎活動。

▲金門親子嘉年華有手作紅龜粿、一日農夫體驗、捏陶彩繪DIY、以海為田的蚵農體驗等活動。(圖/記者蔡若喬攝)

▲凡活動期間來金旅遊就有抽中一年台金(單程)機票飛到飽，以及市價5千元、總數99罈的金門高粱酒。(圖/記者蔡若喬攝)

搶攻親子旅遊市場，金門縣政府將於今年暑假期結合公部門遊程，並扶植整合民間創新業者遊程，推出推出時下最夯的親子遊，內容包含夜間潮間帶導覽、生態體驗、營區水彈槍射擊體驗、親子DIY綁高粱掃把、手作紅龜粿、一日農夫體驗、一窺金門歐亞水獺保育、尋找鱟的蹤跡認識「灘地上活化石」、捏陶彩繪DIY、以海為田的蚵農體驗等，十分精彩有趣，各大旅行社也相繼推出相關優惠行程。

觀光處長丁健剛表示，配合中央的安心旅遊補助方案，金門縣政府加強防疫宣導還推出二項加碼禮。第一個是限量6萬瓶的金酒防疫酒精免費送；第二是舉辦抽獎活動，獎項有超吸睛的「

、及金門最知名的特產「金門高粱酒99罈(一罈市價5,000元)」。

抽獎券於領取防疫精酒時發放，領取期間：109年07月01日至109年8月31日，每日08:00-17:00，領取地點：金門尚義機場。相關細節將於金門觀光旅遊網公告(網址:

https://kinmen.travel/)，洽詢電話:082-324174。

一年台金(單程)機票飛到飽(1名)」