影／三鄉鎮學校裝置新風換氣系統　學童健康成長

彰化縣鄰近「台中火力發電廠」的和美、線西與伸港鄉，空氣品質長期惡化、PM2.5偏高；縣府特別運用台電回饋金，幫三鄉鎮17所學校教室裝置「新風換氣系統」，有效淨化空氣、隔絕致癌物維護學童健康。

▲彰化縣長王惠美關心和美國小學童上課情形。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.19）

彰化縣長王惠美今（19）日一早到和美國小視察教室新風換氣系統使用狀況，她感謝台電回饋金回饋和美、線西與伸港，與縣府配合在三鄉鎮17所國中小598間教室裝置此系統，保護學子健康，讓呼吸道過敏的孩子減少過敏發生的機會，並提升上課學習成效。

王惠美說，保護縣民健康安全，一直是縣府努力的目標，這次視察將做為擴大安裝的評估，國中小是很重要的生活階段，彰化沿海地區PM2.5比較高，3鄉鎮428間普通教室都已開始運轉，要讓學子有好的空氣品質，因效果不錯，後續將再安裝至170間等專科教室，把好空氣換進來、壞空氣趕出去，讓孩子有更好受教環境，沿海肺腺癌、肺癌及胰臟癌比率偏高，希望藉保護學童健康成長。

▲和美國小教室裝置了新風換氣系統，學童上課情形。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.19）

和美國小校長劉川曜，感謝縣府向台電爭取補助經費，讓小朋友享受乾淨清潔的空氣，小朋友反應都很好，加上最近天氣炎熱，使室內與外面空氣對流達到空氣清新的效果，這是有利於學童地建置，希望未來都能有好的空氣品質。

教育處長陳逸玲指出，為改善教室空氣品質，避免懸浮粒子影響學生健康。王縣長爭取台電回饋地方經費，在伸港、線西與和美三鄉鎮的17所國中小裝設598台新風系統，目前已完成428間教室安裝與運轉，預計本年9月開學前會再完成170間教室之安裝，屆時將有598間教室1萬2千餘名學生在新風系統改善空氣後的教室上課。

▲縣府特別運用台電回饋金，幫三鄉鎮17所學校教室裝置「新風換氣系統」，有效淨化空氣。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.19）

環保局長江培根說，國中小學生正處於身體快速發育與學業扎根階段，其學習環境的品質更需加以重視，未來縣府將在彰縣空氣擴散不佳，空氣汙染物易累積的鄉鎮學校優先改善教室空氣品質，讓學生在空氣乾淨、涼爽不悶熱的環境中學習。